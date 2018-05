Fanoušci Chicaga rasisticky uráželi soupeře. Klub je nechal vyvést

Ten obrázek byl překvapující. Smith-Pelly usedá po bitce na trestnou lavici, když v tom na něj čtveřice fanoušků začne pořvávat. Útočníka Capitals pokřikování evidentně rozčílilo, šel si to s nimi vyříkat. Jenomže tím akorát povzbudil další okolo sedící diváky, kteří začali ironicky tleskat nebo s pivem v ruce ukazovat posměšky a bušit do plexiskla.

V Americe jsou na rasismus nesmírně hákliví, proto i nepřímé pokřikování, které jenom naznačí, že na základě barvy pleti někdo nepatří do hokeje, ale mezi basketbalisty, bere NHL smrtelně vážně.

Smith-Pelly s novináři bezprostředně po zápase nemluvil, washingtonský trenér Barry Trotz však ano. „Je to nechutné. Do hokeje rasismus vůbec nepatří, sportovci v naší zemi si to nezaslouží. Ukazuje to ignoranci.“

A potvrdil, že jeho svěřenec je z události pěkně rozladěný. „Je naštvaný. Spoluhráči s ním už mluvili.“

Smith-Pelly veřejně promluvil až s odstupem několika hodin. „Podle mojí reakce jste poznali, že jsem byl naštvaný. Bylo to přes čáru a je jasné, co pokřikováním „basketbal, basketbal“ mysleli. Je to nechutné a smutné, vždyť je rok 2018. Tohle černí sportovci řešili už 40 let zpátky. Člověk by řekl, že společnost projde nějakým vývojem.“

A připomněl, že podobné narážky zažil už v juniorských letech. „Tehdy jsem to nikomu neřekl. Zametl jsem to pod koberec. Ale jsme v době, kdy to už není možné. Musíte se ozvat!“

Podívejte se na celou situaci mezi fanoušky a útočníkem:

Vedení Chicago Blackhawks nyní musí řešit nepříjemnou situaci. Už během zápasu čtveřici pokřikujících fanoušků vyvést z haly. V oficiálním vyjádření následovala slova omluvy.

„Omlouváme se Smith-Pellymu i celé organizaci Washington Capitals. Zavázali jsme se poskytovat stejné podmínky pro každého, kdo se účastní našich zápasů. Takové jednání (jaké předvedli vyvedení diváci) nebudeme nikdy tolerovat.“

Oficiální vyjádření Chicago Blackhawks:

V NHL přitom zrovna probíhá měsíc s názvem „Hokej je pro každého“, který má právě rasistické jednání označit za nepřijatelné.

„Liga podnikne kroky, připomene klubům, že chceme rozvíjet pozitivní prostředí. Bez nevhodného a urážlivého chování,“ upozorňuje sekretář NHL Gary Bettman.

Smith-Pelly mluvil už na podzim roku 2017 s novináři z The Washington Post a The Toronto Star o těžké situaci, jakou hráči černé pleti v NHL zažívají: „Podívám se v šatně okolo sebe a jsem jediný černý. Hráči v celé NHL nevypadají stejně jako já. Tak to prostě je, ale cítím se trochu sám. Nemůžu za nikým z týmu jít, protože nikdo z nich doopravdy neví, jaké to je být v mé kůži.“

Jediný spoluhráč, který mu rozuměl, je nyní v San Jose. „Mohl jsem jít za Joelem Wardem, protože je taky černý a ví, co to v Americe znamená. Nikdo jiný nerozumí. Nemám tak nikoho, kdo by mě chápal.“

NHL s rasismem bojuje spousty let, dělá mnoho pro narovnání kultury v hokeji a mezi fanoušky. Teď však přišla nepříjemná rána všemu snažení.