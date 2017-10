Neprojdeš! Rutta už válí v NHL, i díky Pánu prstenů a posilovně

Rutta si na nové adrese rychle udělal dobré jméno. Vyšel mu kemp, během něhož mohl slýchat komplimenty od náročného kouče Johna Quennevilla.

„Líbí se mi, s jakým stylem zvládá různé herní situace. Mám pocit, že šlo o dobrý podpis. Jan nám může pomoct a odbruslit kvalitní minuty v naší defenzívě,“ smekl pán tří prstenů pro šampiona NHL.

Rutta jistě jeho slovům, ať už je slýchal osobně, či je četl v novinách, rozuměl. Díky jinému Pánu prstenů. Tomu filmovému, zrozenému v knihách J.R. R. Tolkiena.

„Jsem jeho velký fanoušek. Znám všechny snímky nazpaměť. Nejdříve jsem se na ně díval v češtině, pak jsem přepnul do angličtiny. Díky tomu, že jsem už věděl, o čem postavy mluví, jsem to dokázal sledovat i anglicky,“ tvrdí pro web Aethletic Rutta s tím, že před Pánem prstenů si na jiné filmy v angličtině netroufl.

Pozorný poslech i dokonalá znalost populární ságy se mu vyplatila, pro mnohé hokejisty zapeklitý jazyk mu nečinní potíže.

You shall not pass, velí v jedné ze scén čaroděj Gandalf.

Neprojdeš!

A stejným heslem by se mohl řídit také Rutta, který proti Pittsburghu nastoupil ve třetím obranném páru vedle Gustava Forslinga. Ustrážil všechny soupeře, navrch se nachomýtl u čtyř gólových akcí svých spoluhráčů - u té Pánikovy bral premiérový bod v NHL za přihrávku.

Trenér Quenneville i hlavní evropský skaut Chicaga Mats Hallin si mohli radostí mnou ruce.

Hallin přiznává, že rozhodujícím momentem, proč Chicago v létě Ruttu podepsalo, bylo mistrovství světa. „Tam nás opravdu zaujal a poté jsme začali pracovat na jeho angažování.“

Rutta neusnul na vavřínech. Povedený světový šampionát ještě neznamená, že budete zářit v NHL. Jako jeden z úkolů si ofenzivně laděný obránce určil nabírání svalové hmoty, chtěl obstát v soubojích se silnými soupeři.

„Makal jsem v posilovně, abych nabral váhu. Omezil jsem běhání. V Česku jsem s tím měl vždy problém, protože v týmu bývali starší hráči, kvůli kterým se hodně běhalo, neboť potřebovali zhubnout. A já tak hubl taky,“ vysvětluje.

Písecký rodák i díky tomu obstál v přípravě a zazářil při debutu. Těch „kvalitních minut“ zvládl 20.

Slibné entrée..