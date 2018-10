Gólů v oslabení fasujeme moc, štve chomutovské hokejisty

„Strašně moc při přesilovkách soupeře inkasujeme,“ želel chomutovský kouč Vladimír Růžička po nedělním krachu 2:3 s Třincem.

Hosté využili dvě početní výhody, tu druhou dokonce 43 vteřin před sirénou. V pátek Piráti při porážce v Karlových Varech 3:6 schytali v oslabení góly hned tři (byť i oni sami využili tři přesilovky).

„Vždy se to nějak odrazí, že nejsme tam, kde máme být. Připravujeme se, jak to bránit, ale pokaždé se stane chybička,“ vidí Růžička.

A útočník Pavel Klhůfek tvrdí: „Ono je to specifické. Není nalajnované, jak se v oslabení bránit, pokaždé to je jiná situace. Třinci se to při prvním gólu odrazilo a Werek jen dorážel, to není nic nacvičeného. Nám se to pak stalo taky. Až tu poslední přesilovku rychle sehráli a my nezareagovali.“

Poslední Chomutov díky parádní akci Růžičky srovnal, Fin Marjamäki svým prvním gólem za Piráty v převaze otočil na 2:1. V půlce zápasu využil brejk Chmielewski, a tak rozhodla poslední minuta. Vantuch sekl soupeře, musel na trestnou lavici a rychlý ťukes zakončil Hrňa.

„Hráč byl mezi kruhy a mohl dát gól, to nebylo zbytečné vyloučení,“ nevyčítal to Klhůfek svému spoluhráči Vantuchovi, který přikývl: „Zabránil jsem gólové situaci.“

Nakonec Třinec stejně udeřil, domácí ho přitom přestříleli 41:25. „Potýkáme se s tím, že dáváme málo branek,“ vadí nejen Růžičkovi. I Klhůfek zalitoval: „Tlak musíme korunovat gólem. My jsme byli v předbrankovém prostoru a v úspěšnosti střelby bezzubí.“

A když vycenil zuby soupeř při přesilovkách, bylo po Pirátech. V oslabení jsou nejhorší z celé extraligy: hráli jich 60, dostali 20 branek, ubránili jen 66 procent početních nevýhod. „Gólů v oslabení fasujeme hodně,“ štve útočníka Vantucha. „V poslední době naše hra nevypadá vůbec špatně, bohužel jsme měli jen jeden dobrý víkend. A my jich potřebujeme fakt hodně.“