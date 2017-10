Vytáhnout nohy z bahna, velí kouč chomutovských hokejistů

„Je to zdvižený prst, abychom se probrali. Naše mužstvo hrálo vždy nejlíp, když jsme byli v krizi. Dlouho byl klid, ale teď se budeme muset probrat. V pátek i v neděli hrajeme doma a náš úkol je, abychom se odrazili a vytáhli nohy z bahna!“ nařídil chomutovský asistent Jan Šťastný po poslední porážce 2:5 v Olomouci, kde Piráti v úterý načali druhou čtvrtinu extraligy.

„Nezačali jsme dobře, rychle jsme ztráceli 0:2. Zapnuli jsme až ve 3. třetině, ale to je málo,“ vyčítal sobě i spoluhráčům útočník Vladimír Růžička mladší. „Máme teď málo střel, za druhou třetinu v Olomouci snad jen dvě. Prostě to není ono. Musíme se nastartovat, udělat vše pro to, aby se ta série proher přerušila. A najet zase na vítězství,“ přeje si Růžička junior.

Především v defenzivě to Pirátům skřípe. „Za stavu 2:1 nám dala Olomouc dva góly z prostoru mezi kruhy, kde by ani ten hráč neměl stát. A nebo by měl dostat takovou ránu, že by se měl válet. Musíme se na to podívat na videu, zaměřit se na to a také hrát trošku jednodušeji. Jak se nedaří, tak to zkoušíme jinak a ono to nevychází. Jen když to šlape a padá tam skoro všechno, tak může člověk vymýšlet.“

Většinu z 21 bodů posbíral Chomutov venku, doma mu to vůbec nejde. Porazil tu jen Olomouc a nováčka Jihlavu v prodloužení.

„Nevíme, proč to je. Mluvíme o tom a snažíme se na domácí zápasy připravovat. Venku hrajeme ze zajištěné obrany a soupeř se musí tlačit do útoku. Doma musíme tvořit my. A pak nám utkání nejdou, jak bychom chtěli,“ vidí Šťastný. V pátek Piráti hostí Boleslav. „Sice máme z domácích zápasů jenom šest bodů z osmnácti, ale žádný soupeř nás jednoznačně nepřehrál. Způsobily to individuální chyby a podcenění určitých situaci. Na tom musíme zapracovat,“ velel na klubovém webu Šťastný.