Stop padesáti odstínům temnoty. Trenér Růžička děkoval hráčům

„Děkuji hráčům, že konečně zabrali,“ ulevilo se kouči Vladimíru Růžičkovi i hráčům. „Strašně důležitý zápas. Myslím, že nás to nabudí, musíme se od toho odrazit a šlapat dál,“ burcoval útočník Nicolas Hlava, autor jednoho gólu.

Jako první ovšem skóroval v přesilovce bek Dietz, šlo o jeho první trefu po přesunu z Litvínova. Když tečí srovnal Žálčík, stejným způsobem odpověděl Hlava za pouhých 41 vteřin. Klíčové!

„Chtěli jsme mít hráče před brankovištěm. Dlouhý to nahodil a já tečoval do protipohybu brankáře. Dělali jsme, co jsme měli,“ blažilo Hlavu, po měsíci a půl povolanému z kadaňské farmy. „Hráli jsme aktivně, šli po nich. A řekli jsme si, že i když oni dají gól, nesmíme se z toho podělat a hrát pořád stejně.“

Vyplatilo se. Vítězný úder vymyslel po 80 vteřinách 3. třetiny Růžička střelou švihem, a i když Jiránek při power play snížil, úspěch zpečetil do prázdné branky Huml.

„V Chomutově to byl možná náš nejhorší výkon v sezoně,“ čertil se se jihlavský útočník Tomáš Jiránek. Jeho celek na dvanácté Piráty ztrácí čtyři body a má zápas k dobru. „Pořád jsme jim na zádech.“

Piráti, kterým fandilo 3 415 fanoušků, vyhráli teprve počtvrté za poslední 21 kol. „Hezký pocit, navíc takhle před svátky a repre pauzou. Tým se semknul, na střídačce i v kabině to žilo,“ líčil Hlava.

Pirátům scházel útočník Marek Tomica. Za páteční faul na pardubického Rostislava Marosze, který má dva přeražené zuby, dostal trest na čtyři zápasy. Tomica jej podle disciplinárky zasáhl do oblasti hlavy a krku. „Věřím, že trest bude zkrácený. Mára udělal zpomalené video a tam je vidět, že si to soupeř udělal vlastní hokejkou,“ zastal se spoluhráče útočník Ivan Huml.