Rozmlátil hůl o jejich branku, teď bek Štich chomutovské Piráty posílí

„S Davidem získáváme podobně důrazného obránce, jakým je i Bohouš Jank. I on umí hru přitvrdit a být pro soupeře hodně nepříjemný,“ říká k nové akvizici hlavní kouč a sportovní manažer Pirátů Vladimír Růžička.

Přestupy v hokejové extralize 2018 Jak se mění jednotlivé týmy

Chomutov získal Štichova práva od Slavie výměnou za práva Jiřího Drtiny, jenž během sezony 2017/2018 v Praze hostoval. 29letý Štich v nejvyšší soutěži nastřádal zatím 277 startů, 12 gólů a 25 asistencí.

Ve vzájemných zápasech s Piráty si připsal čtyři body. V loňském předkole play off ještě hájil barvy Boleslavi a v rozhodujícím zápase mu za stavu 0:5 ruply nervy, když za faul na Humla dostal trest 5 minut plus do konce utkání, najížděl na sudí a vzteky rozmlátil hokejku o branku. Letos v baráži v dresu Kladna schytal tvrdý hit od litvínovského Trávníčka a utrpěl krvavé zranění.