Jak zastavit prohry? Musíme být buldoci, vědí chomutovští hokejisté

„Samozřejmě je to nepříjemné, ale my si roli outsidera pořád nepřipouštíme. Teď je důležité, abychom ty porážky co nejdříve zastavili,“ velel chomutovský asistent Jan Šťastný po nedělním krachu 1:4 na ledě litvínovského rivala.

0 bodů hororový start Pirátů do sezony. Jsou poslední, všichni ostatní v extralize už vyhráli.

Piráti znovu nedokázali čelit především přesilovkám soupeře, inkasovali v nich dva góly. „Je to moc, ale Litvínov má prostě přesilovkové formace skvělé. Ať už jsou na ledě Petružálek s Mikúšem, nebo Hübl s Lukešem, tak dominují. Myslím, že jsme tentokrát oslabení sehráli slušně, ale tak kvalitní hráči to prostě dokážou využít.“

Pirátům letos vyložený lídr chybí, ale posilovat v tuto chvíli neplánují. „ Jak už řekl hlavní trenér a manažer Vláďa Růžička, museli jsme pracovat s nějakým rozpočtem. Poskládali jsme tento tým, budeme s ním hrát a uvidíme, co přinesou další dny. Nepanikaříme, loni jsme na tom po pěti šesti utkáních byli velice dobře a sezona nakonec byla stejně neúspěšná, tak věřím, že letos to třeba bude naopak. Začátek nám nevyšel, ale určitě se zlepšíme a obrátí se to,“ věří Šťastný.

8 gólů obdržených v oslabení ve 4 kolech je tristní bilance Pirátů. Sami využili jen jednu přesilovku.

Dojít k úspěchu chtějí Piráti hlavně agresivitou a bojovností. „Od začátku sezony to máme na tom postavené, máme na to typy hráčů. Jestli chceme někoho porážet, tak musíme být ti buldoci, kteří se budou srážet, bojovat, blokovat střely, což myslím, že v naší hře je. Ale vidíme, že nám chybí trochu klidu a kvalita do útoku, možná právě takoví rozdíloví hráči, jako má třeba Litvínov v přesilovkách. Ty nám vůbec nejdou, trápíme se v nich,“ vidí chomutovský asistent.

Přesto věří, že se Piráti zvednou. „Musíme zabrat všichni. Nemáme individuality, takže musí všechny pětky až po gólmana makat na 150 procent. Jen pak máme šanci vyhrávat.“

Odrazit se ode dna bude ale složité, los v dalších dvou kolech není pro Chomutov zrovna příznivý. V pátek hostí Plzeň, v neděli se představí na Spartě. „Je to taková naše challenge. Dva týmy, které byly pasované hodně vysoko v extralize. Takže kdy jindy se chytit, když ne s takovými soupeři? Věřím, že ve sváteční pátek konečně zabereme a získáme tři body,“ přeje si Šťastný.

Páteční bitva posledního Chomutova se sedmou Plzní startuje v Rocknet aréně už v 15.30 hodin.