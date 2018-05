Malé finále se Spartou o předkolo, velký sen chomutovských hokejistů

ZLÍN

Ani minitabulka tří týmů je z desítky nevyhodí Zlín se ve finiši základní části extraligy může spolehnout i na vousáče Zdeňka Okála.

9. místo 71 bodů

dnes doma Chomutov v neděli v Plzni

Předkolo má jisté Na první pohled to nevypadá, ale Zlín si desítku už zajistil. Předstihnout ho můžou buď Sparta, anebo Chomutov, ale ne oba zároveň, protože ještě hrají spolu. Pakliže by se zmíněné tři týmy srovnaly na 71 bodech, rozhodovala by minitabulka ze vzájemných zápasů - Chomutov 14 bodů, Zlín 12, Sparta 10.

Hlas ze Zlína Útočník David Šťastný: Získat na Spartě bod, dýchá se nám líp. Chceme se dostat do šestky. SPARTA

Jistota už dnes, nebo smutek na konci? Brankáře Samiho Aittokallia překonala Olomouc dvakrát, udrží Spartu v předkole?

10. místo 67 bodů

dnes doma s Boleslaví v neděli v Chomutově

Jak si zajistit předkolo K jistotě potřebuje Sparta pět bodů, což se nejeví jako úplně snadný úkol, zvlášť když teprve ve středu utnula sérii pěti porážek v řadě. Může jí stačit ale i mnohem méně, záleží na výsledcích Pirátů a Boleslavi. Spartu děsí případná minitabulka při shodě s Piráty a Zlínem, při této variantě by se jí play off uzavřelo. Hlas ze Sparty Obránce Jan Piskáček: Když musíte každý zápas už vyhrát, je to těžké na psychiku. Ale zvládneme to. CHOMUTOV

Dvě vítězství za tři body dají jistotu předkola Nicolas Hlava pomohl Pirátům gólem k výhře nad Třincem, schoval si i další na finiš?

11. místo 65 bodů

dnes ve Zlíně v neděli doma

Sparta Jak si zajistit předkolo Vyhrát dvakrát za 3 body = jistota. Nebo ve Zlíně získat stejně bodů jako Sparta proti Boleslavi a pak ji porazit za 3 body. Může stačit i jen nedělní výhra, to podle pátku. Bilanci se Spartou má zatím lepší Chomutov, 5:4 na body. Při minitabulce se Zlínem a Spartou, kdy by všichni měli 71 bodů, by slavili Piráti a Zlín. Hlas z Chomutova Asistent Petr Martínek: Věřím, že poslední zápas si to rozdáme se Spartou o postupovou příčku. MLADÁ BOLESLAV

Pokus o zázrak. Ani dvě výhry nemusí stačit Výchozí pozice Boleslavi je nejsložitější, ale šanci na předkolo stále má.

12. místo 63 bodů

dnes na Spartě v neděli doma s Třincem

Jak si zajistit předkolo Boleslav musí vyhrát oba zápasy, ale ani to nemusí stačit. Bude muset čekat za zaváhání ostatních. Ideál? Vyhrát na Spartě, kde ovšem neuspěla tři a půl roku, o tři góly. Pak by s ní měla lepší vzájemné zápasy (dosud 3:6 na body a 6:8 skóre). S Piráty už Boleslav lepší bilanci má (9:3 na body).

Hlas z Mladé Boleslavi Útočník Jakub Orsava: Nezvládali jsme klíčové zápasy a teď se jdeme pokusit o zázrak.