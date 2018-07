O prodeji extraligy se ani neuvažovalo, tvrdí v Chomutově

„Všechny svoje závazky dodržíme, sezona poběží dál. Licence se rozhodně prodávat nebude, ani se o tom neuvažovalo, to byly jen nepodložené fámy,“ ujišťoval chomutovský výkonný ředitel Stanislav Mikšovic.

Přestupy v hokejové extralize 2018 Jak se mění jednotlivé týmy

Rozpočet je prý pokrytý na celou sezonu. „Malinko jsme ho snížili, abychom se nedostali do takových problémů jako loni, toho se chceme vyvarovat.“

Za sestavení týmu je zodpovědný kouč Vladimír Růžička. „Má nějaký rozpočet, do kterého se musí vejít. Je na něm, koho si do týmu přivede, komu věří. Náš cíl je skončit do 10. místa a zahrát si play off,“ velí Mikšovic.

Novým kapitánem Pirátů bude Marek Tomica, v přípravě Chomutov sehraje 7 utkání, první 26. července s Jekatěrinburgem.