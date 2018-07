Chomutov a éra bez Vondrky. Kapitánem bude Tomica, prozradil kouč

„Musíme se s tím nějak vypořádat. Michal chybět bude, byl tři roky tahounem. Ale my jsme kádr doplnili s ohledem na naše možnosti tak, abychom dokázali být konkurenceschopní i bez něj,“ říkal chomutovský kouč na startu letní přípravy Pirátů na ledě.

Růžička už má jasno, kdo by měl převzít Vondrkovu roli vůdce. „Určitě jedním z těch hráčů bude útočník Marek Tomica. Jsem moc rád, že se po zranění vrací do týmu. Už teď můžu říct, že bude naším novým kapitánem,“ prozradil trenér.

Piráti se sešli po tříměsíční pauze v úterý, teď je čekají tréninky na ledě, v posilovně i sedm přípravných zápasů. „Možná ještě jeden duel přibude, ale důležité je hlavně to, abychom pořádně potrénovali a připravili se na extraligu.“

Chomutov v létě tradičně prověří i soupeři z KHL, jako první dorazí do Rocknet Areny 26. července Jekatěrinburg. „Myslím, že mezinárodní zápas je vždy jiný, než když se dokola hraje s českými týmy, na které narazíte v extralize. Mezi soupeři máme například i kazašskou Karagandu. Zavolali nám, jestli si s nimi zahrajeme, a já řekl, proč ne? Každá mezinárodní konfrontace je zajímavá.“

Kádr Pirátů je až na detaily uzavřený. Řeší se například, zda bude v týmu ještě pokračovat útočník Jakub Lauko, jehož před pár dny draftoval Boston. „Jsem domluvený s jeho agentem, že tento týden nám řekne, jestli tady bude hrát, či ne. Uvidíme. Jinak všichni hráči, co tady trénují, mají smlouvy, ještě zvažujeme, že zapojíme i nějaké juniory,“ plánuje kouč.

Kádr si letos sestavoval sám. Od vedení dostal peníze na posily a volnou ruku, jak s nimi naloží. Na eso typu Vondrka či Červenka peníze nezbyly. „Ta částka zase nebyla taková. Mužstvo musíme tvořit podle toho, na co máme. Doplnil jsem tým z hráčů, které znám, a uvidíme. Náš cíl je dostat se do desítky a zahrát si play off. Loni jsme to nesplnili, takže máme na čem pracovat,“ velí Růžička.

Kouč nemá strach, že by tým nefungoval bez přirozeného vůdce, jakými byli v předešlých sezonách Roman Červenka či Michal Vondrka. „Každou sezonu nám někdo odešel. Nejprve Červenka, pak Rutta s Kämpfem, teď Vondrka. Vždy si musíte poradit. Máme tady další kvalitní hráče, určitě se budou chtít ukázat,“ věří týmu kouč.

Tříměsíční pauza byla pro workoholika Růžičku extrémně dlouhá. „Jsem moc rád, že už to zase začalo. I během pauzy jsme měli s trenéry nějaké mítinky, koukali jsme na videa, sledovali NHL. Ale jinak toho moc nebylo. Věnoval jsem se rodině, dceři, manželce. Užil jsem si rodiny, teď do toho skočíme a jedeme,“ je nažhavený kouč Růžička.