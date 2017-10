Venku Piráti září, doma hasnou. Žádný alarm, utěšují se v Chomutově

„Už jsme v šatně probírali, že venku nám to jde a doma nesedí,“ diví se obránce Juraj Valach.

Piráti vedli, Slovákovu přesilovkovou trefu hosté za minutu a půl vymazali díky Pláňkovi v signalizované výhodě. Rozhodl nástup do 3. třetiny: 38 vteřin po jejím startu využil převahu Köhler a čtyři minuty nato zvýšil po kombinaci Koukal.

„Gól v přesilovce byl zlomový. Potom jsme trošku vypnuli a oni dali další branku. Těžko se pak dohánějí dva góly, i když loni se nám to několikrát podařilo,“ uvedl Valach. V přesilovce ještě vstřelil gól naděje šťastným odrazem Poletín.

„Věřím, že domácí bilance se otočí, nejde to do nekonečna,“ nebojí se Valach. Našel důvody, proč jsou výsledky doma a venku kontrastní: „Sázíme na stejný hokej, ale doma nás to někdy strhne a snažíme se hrát nad rámec toho, co umíme. Venku zase jsme opatrnější, možná právě to nám přináší ovoce.“

Útočník Vladimír Růžička tvrdí: „Zatím bych z domácích proher nedělal úplnou vědu, je začátek sezony. Proti Hradci jsme nehráli špatně, myslím, že jsme byli lepší. Není třeba mluvit o panice.“

Chomutov, nedávný lídr, se dál drží mezi nejlepšími, je čtvrtý. „Před sezonou se od nás nic extra nečekalo, nemáme kádr jako první čtyřka. Jsme skromní, a že jsme doma třikrát prohráli, není na alarm,“ míní Valach. „Jsme rádi za podařený začátek.“

Pětizápasovou venkovní vítěznou šňůru zkusí Piráti natáhnout zítra od tří odpoledne v Třinci.