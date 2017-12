Chomutov na vzestupu. Liberecké tygry uštval Růžička junior

„Je to povzbudivé, ale ještě není konec. Po černé sérii se musíme hnát dopředu. A hlavně vyhrávat i doma,“ burcoval útočník Vladimír Růžička mladší po venkovním vítězství 3:2 v prodloužení.

Piráti se v extraligové tabulce dostali nad Litvínov, jsou třetí od konce a ztrátu na Liberec stáhli na bod. Bílí Tygři však odehráli o zápas míň. Úterní výsledek znamenal, že oba soupeři inkasovali jako první z celé soutěže 100 gólů.

„Musím pochválit mužstvo za to, jak k utkání přistoupilo. Měli jsme výborný pohyb, dokázali jsme ustát úvodní tlak domácích,“ řekl chomutovský asistent trenéra Jan Šťastný. „Troufám si říct, že jsme měli i dostatek šancí na to zápas vyhrát v základní hrací době. Nakonec se nám to podařilo v prodloužení a jsme nesmírně rádi, že si z Liberce odvážíme dva body.“

Střelou nad Willovo rameno vyrovnal Chlouba, Růžička ve druhé třetině skóre díky teči otočil. A když Jelínek využil přesilovku, odpověděli hosté stejně - znovu Růžička využil výhodu 4 na 3 v prodloužení.

„Snažili jsme se tu přesilovku odehrát v klidu, neukvapit se. A spadlo to tam,“ oddechl si Růžička po svém precizním švihu zpoza kruhu. Na tabuli svítil čas 64:19.

„Rozhodl výborný Štěpán (Lukeš) v bráně. A taky to, že naši kluci výborně odbránili dvojnásobnou přesilovku Liberce,“ chválil své parťáky útočník Růžička.

Ve čtvrtek do pirátské arény dorazí vedoucí Plzeň, která v úterý doma rupla po nájezdech s Pardubicemi 2:3. „Nikdo nechce hrát spodní skupinu, ani my, je to strašáček. My jsme si to sami zkomplikovali, takže už doma musíme vyhrát,“ velí Růžička před šlágrem, který vypukne v 17.30.