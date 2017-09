S Olomoucí jsme hráli beton, srovnává Rašner s chomutovským angažmá

dnes 10:27

Odchovanec hokejové Olomouce Alex Rašner se po přestupu do Chomutova pustil do zajímavého srovnávání: „Když jsem byl v Olomouci, věděli jsme, že dobře bráníme, takže jsme hráli hodně beton. Tady je to úplně něco jiného a jsem šťastný.“

První zápas v novém týmu a hned proti svému bývalému klubu. Jedenadvacetiletý obránce začal angažmá v Chomutově pikantní bitvou proti Olomouci v úvodním kole extraligy. Své někdejší spoluhráče jesenický rodák pomohl porazit 4:2. „Bylo to pro mě hodně speciální. První mistrovský zápas sezony a ke všemu proti bývalým spoluhráčům, s kterými jsem strávil spoustu let,“ řekl český mládežnický reprezentant pro klubový web Pirátů. „Při zápase jsem si to nepřipouštěl. Musím přiznat, že jsem byl docela nervózní, což se mi nestává, ale naštěstí jsem se z toho nepotentil. Jen na rozbruslení mi odskakovaly puky.“ Poprvé v kariéře nastoupil proti Olomouci, kde od příchodu ze Šumperka vyrůstal a prosadil se až do extraligy. „Jsou nepříjemní. Hodně lítají, dohrávají souboje, ze všeho střílejí a vždycky mají někoho před bránou,“ komentoval Moru. Stříbrný medailista z mistrovství světa hráčů do osmnácti let v roce 2014 odehrál přes patnáct minut, přidal i čtyři minuty na trestné lavici a přiznal přemotivovanost. „Hodně jsem chtěl a udělal jsem zbytečné fauly.“ S bývalými parťáky se před zápasem hecoval. „Nech nám gól. Dohraju tě. Dávej si pozor. Hlavu nahoře,“ popisoval špičkování. „Bylo to zdravé hecování.“ Rašner za Chomutov, který překvapivě vede extraligu, odehrál prvních šest kol, v minulém utkání ale chyběl. Na první kanadský bod ofenzivní bek čeká.