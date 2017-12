Nekonečná chomutovská bída. Nesmíme být negativní, burcuje Dietz

„Leží na nás deka. Musíme tvrdě pracovat, abychom to nějakým způsobem zlomili,“ burcoval po čtvrté prohře v řadě obránce Pirátů Stanislav Dietz. „Nesmíme být negativní, ale myslet pozitivně a věřit. Hrát poctivě zezadu, ne zbytečně bláznit do útoku.“

Na gól domácího Petra Sýkory Chomutov díky teči Poletína odpověděl, jenže ještě v první třetině dvakrát pykal za vyloučení.

Nejdřív v pádu využil přesilovku Marosz, chvíli po vypršení dvojnásobné převahy skóroval Trončinský. Piráty oslabil a poslal do tří faul Tomici na Marosze, za zásah do oblasti hlavy a krku dostal trest na pět minut a do konce zápasu.

„Hra pět na pět nám fungovala, jenže pak přišly vyloučení a individuální chyby a dostali jsme góly. Zase jsme si to prohráli sami,“ litoval Dietz.

Ve třetí třetině dorazil hosty dvěma zásahy Treille, Skokan už jen korigoval. „V téhle formě je každá naše chyba bohužel potrestaná,“ lituje bek. Další ze zápasů pravdy čeká Piráty v neděli, od 15.30 hostí předposledního novice z Jihlavy.