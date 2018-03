Byli jsme jako žáci, řekl o duelu s Boleslaví chomutovský asistent

„Hokej nás naučil, že se hraje vždy až do konce. Chceme další zápas vyhrát a ukončit to. I kvůli fanouškům. Protože to, co jsme předvedli naposledy doma s Mladou Boleslaví, bylo opravdu smutné,“ mračil se chomutovský asistent trenéra Jan Šťastný po nedělní porážce Pirátů s Bruslaři 2:5.

Ač Chomutov přestřílel soka 62:15, od trenérů slyšel tvrdou kritiku. „Náš výkon, to byla doslova tragédie. Je to neomluvitelné, pořád si o tom povídáme, říkáme si, jak bychom měli hrát. Že play out je těžká soutěž, že je to samozřejmě bez motivace, ale že jde o to, abychom to v klidu dohráli. Ale to, co jsme předvedli, bylo hrůzostrašné,“ vyčítal kouč. „Sice jsme Boleslav přestříleli, ale v zakončení jsme si počínali jako žáci. Jsme strašně zklamaní, protože jsme věřili, že už budeme mít klid.“

Chomutovský Martin Šťovíček neproměnil trestné střílení, vychytal ho boleslavský Jan Růžička

Piráty teď trápí hlavně nedůrazná koncovka. „Šance máme, ale schází nám kvalitnější zakončení. Asi v tom hrají trochu roli nervy, všichni vědí, o co se hraje. Občas tam jsou i hráči, kteří nejsou tak zkušení a místo jednoduchého zakončení pořád hledají někoho dalšího. A to nás sráží,“ vidí Šťastný.

Do skupiny play out šel Chomutov s jedenáctibodovým náskokem, přesto ještě tři kola před koncem soutěže nemá jistou záchranu. „Naštěstí jsme aspoň zvládli poslední zápas základní části se Spartou, celé ty tři roky v extralize se nám paradoxně vždy hraje lépe s těmi silnějšími týmy, naopak s těmi kolem nás nemíváme moc dobrou bilanci. Týmy jako Jihlava, Litvínov nebo Boleslav nám asi úplně nesedí, ale na to se nejde vymlouvat. Musíme si s tím umět poradit.“

Ze sestavy Pirátů vypadl kapitán Michal Vondrka a absence reprezentanta a lídra chomutovské produktivity je pochopitelně znát.

„Máme kádr postavený na něm a na dalších pár tahounech, je to pro nás těžké. Obzvlášť když už v prosinci vypadla další opora Marek Tomica. Kdyby se nezranil, tak věřím, že v té desítce jsme. K tomu teď chybí i Michal Vondrka, který asi na olympiádě v Koreji přechodil nemoc a zůstalo mu to v těle, necítí se dobře. Nachlazený je i Vláďa Růžička, když se vám takhle rozpadne celý jeden elitní útok, je to v naší situaci strašně moc.“

Chomutov se dnes v play out utká znovu s Mladou Boleslaví, tentokrát na jejím ledě. A věří, že záchranu už definitivně stvrdí. „Jsme pod tlakem, ale ne na zase pod takovým, že bychom měli být tolik nervózní. Přece jsme nezapomněli dávat góly ani vyhrávat. Do konce jsou tři kola a my potřebujeme udělat bod, nejlépe hned v Boleslavi,“ velí chomutovský bek Roland Knot.