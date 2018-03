61 střel, 2 góly. A hokejisté Chomutova pořád nemají jistotu

„Nevím, jestli jsem někdy zažil zápas, že bychom měli tolik střel, ale zase nutno říct, co to bylo za střely. Drtivá většina neměla absolutně žádné gólové parametry,“ nešetřil kritikou do vlastních řad chomutovský obránce Roland Knot. „Sice to vypadá hezky, ale když oni mají 15 střel a dají z toho pět gólů, tak s takovou efektivitou se samozřejmě hraje mnohem lépe.“

Ač to zní neuvěřitelně, poměr střel byl skutečně 61:15 pro Chomutov, ovšem skóre 2:5. „Nevybavuji si, že bych někdy takový zápas zažil. Gólmana to samozřejmě baví, ale stojí to hodně sil. Jsem úplně vyřízenej,“ přiznal boleslavský hrdina Jan Růžička. I díky němu už mají Bruslaři jistou extraligovou příslušnost. „Jsem rád, že jsem přispěl k tomu, že z nás spadl barážový strašák.“

To Piráti potřebují k definitivě ještě alespoň bod, mají na to tři pokusy. „Ale chceme to urvat hned příště,“ velí Knot. Chomutov teď hraje až v pátek a znovu v Boleslavi.