Působili jsme naivně, štvalo chomutovské hokejisty po porážce v Brně

Brno vedlo díky přečíslení dvou na jednoho, které zakončil Američan Meuller. Klíčové okamžiky orámovaly první přestávku. Jen 37 vteřin před jejím začátkem Štencel z těžkého úhlu překonal Lukeše, a když se 55 sekund po jejím skončení prosadil po brejku a zpětném pasu Němec, hosté střídali gólmany. Stezka už nekapituloval a díky Růžičkovu zásahu Piráti ožili.

Fina střídá Kanaďan Změna v chomutovském brankovišti

„Na konci 2. třetiny a na začátku třetí jsme vypadli z role, Chomutov toho využil a pak jsme se trápili. To se nám nesmí stávat. Musíme si na to dát pozor, mohlo by se nám to vymstít,“ varoval brněnský obránce Jan Štencel. Ten na vlastní kůži pocítil, jak bolí konfrontace s chomutovským divochem Radkem Dudou, který jej ve 2. třetině poslal k ledu. „Byl to běžný souboj. Radek chtěl trefit puk a hokejka se mu svezla do mé přilby a nosu. Neviděl bych v tom nic zákeřného,“ zastal se Štencel soupeře, na kterého se následně snesly nenávistné pokřiky publika.

„Když chcete uspět na tak horké půdě s takovým týmem, nemůžete si dovolit mu nabídnout takový náskok,“ láteřil asistent Šťastný. „Inkasovali jsme tři laciné branky, což rozhodlo o výsledku utkání. Bohužel se nám nepovedlo. Přesilové hry jsme opět sehráli tristně. Zlepšila se naše hra v oslabení, což je jediné pozitivum. To však na nějaké body nestačilo.“

Jaká proměna proti pátku, kdy Piráti při svém moravském tripu poprvé v ročníku bodovali i vyhráli venku - 3:2 v Olomouci. „Tam jsme odehráli jednu z nejlepších úvodních třetin v sezoně. Měli jsme parádní pohyb, bruslení, puky nám létaly z hokejky na hokejku. Spolehlivý a zodpovědný výkon,“ chválil Šťastný; včera už ale nemohl. Jakou tvář Chomutov ukáže v úterý, kdy hostí Hradec Králové?