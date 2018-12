Jsme hloupí, gólmana nepodržíme, štve chomutovského útočníka Růžičku

„Když z tisíce zákroků udělá jednu miniaturní chybičku, je na nás, abychom mu to pomohli napravit. Jenže my jsme idioti, že ho nedokážeme podržet,“ štvalo útočníka Vladimíra Růžičku mladšího, který v přesilovce srovnal na 1:1.

Jenže v závěru druhé třetiny Mikúš poslal puk před branku a Peters ho hokejkou nasměroval za vlastní záda.

„Můj první gól v kariéře, že by si to tam brankář sám srazil,“ žasl Tomáš Mikúš. Růžička se Peterse zastal: „Šmarjá, to je hokej, tyhle věci se stávají. Justin je ten, kdo nás drží. A kdo nám jako jediný dává šanci se posunout.“

Kanaďan je pátým nejlepším brankářem v úspěšnosti zásahů v extralize, má ji 92,42 procenta.

Ne v brance, jinde byl chomutovský problém. „Řekli jsme si, že všechno budeme házet na bránu, podle mě jsme měli tak 40 střel, ale z toho asi 38 nad nebo vedle. To pak nemůžeš dát gól,“ vyčítal Růžička.

Piráti vypálili mimo 20 ran, dalších 14 jim soupeř zblokoval, na branku jich letělo 23. „Naše bolest od začátku sezony je, že gólů dáváme strašně málo. Naše střelecké pozice nejsou ty, z kterých branky padají,“ mrzí asistenta Jana Šťastného.

Demolice Sparty a Pardubic daly Chomutovu naději na úprk z posledního místa, jenže teď znovu zatáhl za ruční brzdu.

„Chtěli jsme se přiblížit soupeřům, kteří jsou nad námi, bohužel to nevyšlo. V pátek jsme měli zápas ve Zlíně výborně rozehraný, mohlo nás to nakopnout, stejně ho ztratíme v nájezdech. Teď jsme selhali znovu. Nedaří se nám ve všech směrech, nejde to,“ cítí Šťastný.

I Růžičkou cloumá frustrace, že jsou Piráti zase v bodu nula. „Není to dobré, každý vidí, kde v tabulce jsme. Ale ještě není ani půlka soutěže. Musíme udělat nějakou vítěznou šňůru. Když budeme střídavě vyhrávat, prohrávat, vyhrávat, prohrávat, nikam se neposuneme. To je k ničemu,“ kaboní se útočník. „V pátek jedeme do Třince a třeba nám pomůže, že jsme jasný outsider.“