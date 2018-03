Chomutovu dává klid obrat se Spartou, do play out jde s náskokem

„Důležitá výhra pro nás. Chtěli jsme ji urvat, abychom do play-out šli s nějakým náskokem, což vyšlo. A pro mě to byl asi nejpovedenější zápas kariéry,“ radoval se Šťovíček.

Talentovaný útočník zatím vstřelil jen dva góly za celou sezonu, teď dvakrát překonal svého bývalého spoluhráče Jána Laca. Skóroval v přesilovce i v oslabení. „V přesilovce to byla teč, v oslabení se mi povedlo Jánka vymíchat,“ usmíval se forvard.

Piráti brzy vedli 1:0 díky trefě Flemminga, jenže Sparta otočila zásluhou Voráčka s Kropáčkem a v přestávce mezi druhou a třetí částí bylo v kabině Pirátů rušno.

„Určitě jsme si k tomu něco řekli, hlavně starší hráči a kouč Růžička. A zabralo to.“ Do té doby malátný Chomutov ve třetí třetině ožil a přišel obrat. Kromě dvougólového Šťovíčka se prosadil i další mladík Jakub Lauko. Sparta některé opory šetřila a dala příležitost hráčům z juniorky.

„My ale věděli, že to může být i těžší, než kdyby přijeli v plné sestavě. Ti mladí kluci bruslili, snažili se. Ale naštěstí jsme to otočili a máme trochu víc klidu. Teď ještě co nejdříve zachránit extraligu!“ velí Šťovíček. „To, že nehrajeme play off, je pro nás velké zklamání. Ale teď nás čeká další soutěž a my do ní musíme jít stejně, jako by to play off bylo.“

Piráti play out rozehrají už v úterý domácím zápasem s Litvínovem. Verva i v posledním kole padla, Kometa jí naložila 4:0. „Ve všech parametrech, jako je bojovnost, nasazení, odhodlání i přesnost přihrávek, nás Kometa převýšila. Ze začátku to bylo vyrovnané, pak domácí využili přesilovku. Po naší chybě v pásmu přišel další gól, potom už Brno hru kontrolovalo,“ hodnotil litvínovský asistent Radim Skuhrovec.

Pro Litvínov už je play out v podstatě jen přípravou na baráž, po základní části je beznadějně poslední, na dvanáctou Jihlavu ztrácí 15 bodů a ve hře je osmnáct.