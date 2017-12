Tohle už se musí uhrát. Měli jsme sežrat puk, ví chomutovský Dietz

„Je to hrozná škoda. Rozehrané to bylo dobře, ale je to celé takové v křeči. Když vedeme dvě minuty před koncem 2:1, tak to už musíme uhrát, i kdybychom měli sežrat puk,“ těžko kousal porážku čahoun Dietz, pro něhož to byla domácí premiéra v dresu Pirátů.

A dlouho se zdálo, že bude úspěšná. Jenže v závěru se všechno zhroutilo. „Tohle už prostě musíme nějak uplácat silou vůle, pak se zase chytíme, protože jsou tady dobří hráči. Ale když to nejde, tak asi prostě se vším všudy. Dostaneme takový hloupý gól na 2:2, a aby toho nebylo málo, tak další v prodloužení,“ štvalo 27letého beka. V Litvínově mu angažmá nevyšlo, poslední dobou se na zápasy spíš díval z lavičky. V Chomutově si na vytížení v zápase s Olomoucí stěžovat nemohl. „Ale důležité jsou hlavně body, které nemáme. Takže rozhodně spokojenost být nemůže.“

Ani se svým výkonem Dietz spokojený nebyl. Vyčítal si například, že často místo střely od modré ještě hledal lépe postavené spoluhráče.

„Vidím před sebou hráče, tak ho nechci trefit, ale spíš musím volit střelu, abychom to nějak dorvali do té brány. Prostě musím dělat lepší rozhodnutí,“ nařídil si hráč, jenž během svého působení v Hradci Králové dostal pozvánku i do národního týmu. Co mu chybí do jeho bývalé formy? „To kdybych věděl... asi je to i těmi týmovými výsledky, když se zvedneme, jsou pak vidět i jednotlivci. Takhle se v tom plácáme úplně všichni.“

Dietz ale věří, že Chomutov půjde nahoru. „Můžeme být daleko výš, není tu tým na to, abychom se plácali na dvanáctém třináctém místě. Na desítku máme úplně v pohodě, hráči tu na to jsou. Vážně věřím, že se to tady zvedne!“