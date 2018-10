Růžička po výhře: Duda hru uklidnil. A v kabině blázní jako normálně

Cítíte velkou úlevu?

Určitě. Dělali jsme pro to maximum. Poslední tři zápasy jsme hráli výborně, bohužel jsme body nezískali a mužstvo to psychicky dostávalo dolů. Teď si kluci dokázali, že umíme porazit i tak dobrý tým, jaký má Mladá Boleslav.

Co jste hráčům v kabině po vítězství řekl?

Poděkoval jsem jim.

Jaký byl zápas s Mladou Boleslaví?

Bojovný. Ve druhé třetině se nám povedlo odskočit o dva góly, výsledek jsme si pak už hlídali. Škoda zbytečných vyloučení ve třetí třetině i špatného střídání, kdy náš hráč skočil na led. Darovali jsme soupeři přesilovku 6 na 4, z které snížil. Jinak jsme hráli velmi dobře.

Co výhra znamená?

Potvrzení toho, že výkony jdou nahoru. Musíme výborně bránit. A dneska skvěle chytal brankář Lukeš, to je hrozně znát. Tenhle zápas nás může nastartovat.

Jak vás nastartoval příchod svéráze Radka Dudy?

Radek je zkušený hráč, hru nám trošku uklidnil. I Fin Marjamäki zvedl náš výkon. Ještě nějaké změny určitě uděláme, víme, že potřebujeme malinko posílit.

Říkáte, že Duda uklidnil hru. A vybláznil kabinu?

To já nevím, on asi v kabině blázní normálně. V přesilovkách jsme se díky němu zklidnili, udrží puk. V prvních osmi kolech jsme z přesilovek dali jen dva góly, teď v jednom zápase taky dva.

Už chyběl útočník Skokan, kterého jste vyměnili za pardubického Svobodu. Proč?

Nedaří se nám a snažíme se s tím něco udělat. Tomáš Svoboda je hráčem do přesilovek, umí vytvořit šanci i gól sám dát, proto jsme se s Pardubicemi dohodli na výměně za Dávida Skokana, kterému chci za služby odvedené v Chomutově poděkovat.

Jste rád, že jste nedorovnali devět úvodních porážek Českých Budějovic?

O tom jsem vůbec nepřemýšlel. On někdo prohrál devětkrát za sebou? Motor? Když to na vás sedne, nevíte, co a jak udělat. Už po Spartě jsem říkal, že sezona pro nás špatně začala, pak se to kupilo. Jsem za výhru rád kvůli hráčům, není to pro ně žádná sranda. Ale teď si dokázali, že můžeme vyhrávat.