Zlínský rozlet zastavil poslední Chomutov. Nebylo to ono, uznal Poletín

„Oproti minulému zápasu jsme byli neúspěšní v koncovce. To se pak odrazilo na celém výsledku,“ shrnul kouč Zlína Robert Svoboda.

Po první třetině přitom jeho celek vedl. „Dostali jsme se do vedení haluzovým gólem v oslabení,“ podotkl Svoboda.

Fryšara okradl za bránou o puk s rozehrávkou váhajícího gólmana Lukeše a po otočce ho zasunul do odkryté klece.

Pak už se štěstí přestěhovalo na hole domácích, kteří v prostředním dějství stanovili konečnou podobu výsledku.

O hubený náskok přišli hosté po teči Vantucha, kterou dlouho zkoumal videorozhodčí. Hlavní si nebyl jistý, zda neměl hokejku příliš vysoko. Protesty gólmana Sedláčka byly marné.

O vítězné trefě Klhůfka nebylo pochyb. Útočník, jenž loňskou sezonu strávil ve Zlíně, pláchl obránci Gazdovi a z jízdy zavěsil.

„Říkali jsme si, že musíme střílet nahoru, protože Kuba je dobrý na zemi. Vystřelil jsem na lapačku a vyšlo to,“ pochvaloval si Klhůfek úspěšnou taktiku.

To jeho bývalý parťák ze Slavie Michal Poletín zažil nepříjemný návrat do míst, kde působil předchozí dvě sezony.

„Chomutov hrál, co potřeboval. My jsme utkání dobře neodehráli. Nebylo to ono. Chtěli jsme hrát jednoduše, ale zbytečně jsme si to komplikovali,“ věděl Poletín.

Honejskova formace, která zazářila proti Pardubicím jedenácti body se tentokrát neprosadila ani v přesilovce. Na začátku poslední periody přitom hosté dostali k dispozici čtyři minuty dlouhou početní výhodu. Jejich maximem byla rána Freibergse do horní tyče.

„Když jsme nedostali puk ani do prázdné brány, vyzněl závěr do ztracena,“ doplnil Svoboda. „Domácí vyhráli zaslouženě,“ uznal.

Zlínskou euforii po středeční výhře vystřídalo zklamání. Berani tak po šesté porážce v sezoně klesli na 11. místo, Chomutov se jim přiblížil na šest bodů.

„Sezona je dlouhá, odehráli jsme teprve deset kol. Chceme každý bod, nezískali jsme ani jeden. Utkání nemůžeme hodnotit kladně. Musíme se připravit na víkendový domácí dvojzápas,“ zmínil Poletín příští dvě střetnutí.

V pátečním přivítají Mladou Boleslav, která je o tři body zpátky, v neděli hostí v moravském derby Olomouc. První čtvrtinu základní části pak Zlín zakončí dalším derby v Brně.