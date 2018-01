Zlín opět ztratil. Honejsek smekl před mladým chomutovským brankářem

Také v Chomutově se mohli opřít o skvělého brankáře Libora Kašíka, ten ale za ně góly dávat nemůže. Hokejisté Zlína spolehlivý výkon své opory na útočné polovině střelecky nepodpořili a důležitý mač v bitvě o předkolo play-off projeli 0:2.

„V posledních zápasech se na gól hrozně nadřeme. Na jeden jsme prohráli v Olomouci, na jeden vyhráli v Třinci,“ zmínil kouč Zlína Robert Svoboda dva fotbalové výsledky z konce starého roku.

V předešlých šesti kolech se jeho mužstvo prosadilo brankově v normální hrací době pouze sedmkrát. V extralize je méně produktivní jen jihlavský nováček.

„Nedáváme góly, asi stojíme špatně před brankářem,“ prohodil útočník Antonín Honejsek, který měl v Chomutově největší zlínskou šanci. Obránce Flemming však na brankové čáře zastoupil už překonaného Lukeše; domácí mladík tak mohl po zápase oslavit první extraligovou nulu.

Chomutovský brankář Štěpán Lukeš (vpravo) slaví s maskotem první vychytanou nulu v kariéře.

„Chytal fantasticky. Vůbec jsem ho neznal. Byl jsem zvědavý, jak to zvládne. Herně jsme byli lepší, vytvořili jsme si hodně střeleckých pozic, ale někdy předvedl až zázračné zákroky. Klobou dolů před ním,“ ocenil Honejsek chomutovského hrdinu, jehož také dvakrát zachránila tyčka.

Klub připomene výročí duelem v retro dresech V sezoně 1959/60 se poprvé probojovali do nejvyšší soutěže, letošní je pro hokejisty Zlína mezi elitou padesátou. Kulaté jubileum si klub připomene v pátečním domácím zápase proti Plzni, který odehrají celý v retro dresech bez reklam. Unikátní dresy půjdou následně do aukce. Zápas s lídrem extraligy má úvodní buly v 17.30 hodin, deset minut před ním začne slavností program, připomínat se bude především sezona 1959/60, kdy Zlín jako nováček vyhrál druhou nejvyšší soutěž. „Rok co rok jsme postupovali. Fanoušci v tom viděli obraz Klabzubáků, jak nám říkali,“ zmínil tehdejší zlínský hráč Bohumil Kožela analogii se slavnou knižní fotbalovou jedenáctkou. Součástí utkání bude i ledová show, kterou pro fanoušky připravila firma Baťa. Vstupenky na zápas budou k dostání už ode dneška prostřednictvím webových stránek klubu.

Kašík se Lukešovi vyrovnal, tolik štěstí ale neměl. Kapituloval jen po teči Chrpy, jehož zásah ze vzduchu musel posvětit ještě videorozhodčí. Druhou gólovou akci Pirátů už sledoval ze střídačky při power-play, při níž Zlín poprvé v sezoně inkasoval. „Leží na nás deka, střely na bránu nám pořádně nechodí. Nevychází nám co předtím,“ štve Honejska.

V Chomutově navíc hosté pohrdli šesti početními výhodami.

„Naše první lajna je vždycky začíná a přijde mi, že moc chceme, ale děláme špatná rozhodnutí. Měli bychom to zjednodušit. Poslat tam pořádnou ránu od modré čáry a dorážet. Pořád to chceme dávat do prázdné brány,“ vystihl Honejsek.

Berani mají za sebou nepovedený týden. V Mladé Boleslavi brali šťastnou výhru v nájezdech, ze zápasů proti Spartě a Chomutovu však vyšli naprázdno. S oběma soupeři přitom měli před třetím vzájemným duelem stoprocentní bilanci.

V tabulce zůstali osmí o bod za Spartou, za nimi je ale pořádná tlačenice – 9. Pardubice jsou zpět o skóre, 10. Chomutov ztrácí bod, 11. Liberec tři, 12. Mladá Boleslav čtyři.

„Takový zápas jsme měli zvládnout, jenže jsme ho podruhé v řadě nezvládli. Rozhodl první gól. Kdybychom ho dali my, tak něco urveme,“ mínil Honejsek. „V téhle fázi sezony jsme nervózní.“

V příštích kolech bude tlak na týmy kolem kritické desáté pozice gradovat. Už v neděli začne poslední čtvrtina základní části.