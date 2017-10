Huml po dalším domácím krachu: Růžička zvýšil hlas, zasloužili jsme to

„Naše výkony na domácím hřišti nejsou, co bychom si představovali. Něco si před zápasem řekneme, ale hra na ledě s tím nekoresponduje. Jsme zklamaní z výkonu i z výsledku,“ klopil oči zkušený útočník Ivan Huml po porážce 1:4.

Po zápase jste se zavřeli v kabině. Křičel trenér Růžička hodně?

Zvýšil hlas, ale to k tomu patří. Určitě jsem si to zasloužili. Byl jasně nespokojený s výkonem, který byl špatný.

Čím to, že doma nevítězíte?

Snažíme se hrát ze zajištěné obrany, ale to neznamená jen bránit. My neútočíme a ani naše obrana není tak kvalitní jako v zápasech venku. Nehrajeme dobře dozadu ani dopředu, výkon je neslaný nemastný. Z toho plynou porážky. A musíme se taky zamyslet, jak do domácích zápasů vstupujeme. I když si dokážeme vytvořit náskok 1:0, začátky nejsou dobré. Nikdy ten výkon není takový jako loni, kdy jsme dokázali tlačit týmy padesát šedesát minut. Letos to tak vůbec nevypadá, výkony jsou hodně špatné.

A co doma hrát defenzivně jako venku?

Nemyslím, že venku hrajeme extrémně defenzivní hokej, když jsme schopní dát tři góly v Třinci. Ale doma i defenzivní část hry skřípe. Zlín, který hraje ze zajištěné obrany, si u nás vytvořil spoustu kvalitních šancí. V první půlce zápasu byl jasně lepší, nemáme se na co vymlouvat.

Ani vám a kapitánovi Vondrkovi se doma nedaří, před vlastními fanoušky jste nedali gól.

Týmový výkon se skládá z výkonu jednotlivců, ani ty moje nejsou takové jako venku. Kdybych věděl proč, snažil bych se to rychle napravit. Máme o čem přemýšlet.

I o přesilovkách, loni silné stránce?

Většinou jsme z nich doma jeden gól dali, uklidnilo nás to a dalo pohodu do hry. Přesilovky letos nejsou zdaleka takové jako minulý rok. Snažíme se proházet formace v přesilovce, ani to zatím ovoce nepřináší. Je spousta herních činností, které se nám doma nedaří.

Bojíte se, že když doma nezapnete, bude propad pokračovat?

Jednoznačně. Nemůžeme počítat, že budeme celou sezonu vozit body z venku. Že se nám tam teď daří, je dobře, ale pokud nezačneme vyhrávat doma, tabulkou budeme postupně padat.