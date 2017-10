Do Zlína zatím ne. Talentovaný Chytil jde na dva zápasy na farmu

Hokej

Dalších 5 fotografií v galerii Filip Chytil (vlevo) z NY Rangers uniká Benu Lovejoyovi z New Jersey. | foto: AP

dnes 19:27

Rozhodnutí, jestli talentovaný hokejový útočník Filip Chytil odehraje celou sezonu za mořem, nebo se vrátí do Zlína, se odkládá přinejmenším do příštího týdne. Vedení klubu New York Rangers poslalo historicky nejmladšího Čecha v NHL na dva zápasy do farmářského týmu Hartford Wolf Pack, který hraje nižší soutěž AHL.