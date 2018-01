Nad takovými věcmi nepřemýšlím, komentoval Čiliak gesto fair-play

Ve chvíli, kdy jeho Kometa ve třetí třetině při zlínské přesilovce hájila těsné vedení, upozornil slovenský brankář rozhodčí, že puk mimo kluziště odrazil on, anikoliv soupeř. „Proč bych se nepřiznal,“ prohodil Čiliak, díky jehož čestnému gestu zůstali hosté v útočném pásmu, odkud je předtím rozhodčí vykázal. „Nad takovými věcmi nepřemýšlím. Vyrazil jsem to, rozhodčí si toho nevšiml, tak jsem mu to řekl. To je normální,“ poznamenal Čiliak.

Ten se v pátek vyznamenal nejen chováním, ale také jistým výkonem. Kometa i díky němu doma přemohla Zlín 3:1 a utnula sérii tří porážek. „Hráli jsme to, co jsme nehráli dva zápasy předtím. Byli jsme obětavější,“ připomněl Čiliak výlety do Mladé Boleslavi a Liberce, z nichž si Brňané odvezli celkem jedenáct branek. „Dostávat tolik gólů není dobrá vizitka. Zaměřili jsme se na to a hráli jsme hlavně odzadu,“ sdělil obránce Jakub Krejčík.

Ten se po pár utkáních opět spároval s Ondřejem Němcem. „Už si ze mě dělal srandu, že zas bude muset zařadit zpátečku,“ narážel Krejčík na ofenzivní sklony obou elitních modrobílých beků. „Ale myslím, že si spolu vyhovíme, a když jeden vyrazí, druhý zůstane vzadu.“

Včera si oba splnili své obranné povinnosti a navrch každý přidal igól. Krejčík v polovině utkání zvyšoval v přesilovce na 2:0. „Snažím se hlavně, abych si posunul hráče, co se mi snaží blokovat střelu. Pak se uvidí, jestli to projde. Tohle bylo spíš nahození na teč,“ přiznal.

Jeho trefa ovšem Kometu neuklidnila na dlouho, Zlín se brzy znovu dostal na dostřel a kousal téměř do konce. „Mrzí mě první třetina, kdy jsme byli jasně lepší a vyhráli jsme ji jen 1:0. Opakuje se to, potřebovali bychom soupeři odskočit,“ podotkl trenér Kamil Pokorný.