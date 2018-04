Kometu drží skvělý Čiliak. Kdepak, to chalani se obětujou, culil se

„Je milé, že mě tak chválíte, ale my hrajeme kolektivně. Chalani se obětujou, a to je nejdůležitější,“ usmál se slovenský brankář.

Plzeň přesto nakonec dokázala v utkání vstřelit dva góly. Kdy vám bylo nejhůř?

Na konci při jejich power play, kdy jsme si to zbytečně zdramatizovali. Ale to se stane, nedělal bych z toho vědu. Jsem rád, že jsme to zvládli a máme první zápas.

Kometa zvítězila v součtu s loňským play off pojedenácté za sebou. Kde se ve vás bere to sebevědomí?

Play off nám vyhovuje, je to jiný hokej. Je dobré, že hrajeme první zápasy venku, protože je na nás menší tlak. Já to tak mám rád.

Přidalo vám hodně, že jste si ukázali, že můžete v klidu uspět i s Plzní?

My jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. Ubojovali jsme to, byl to těžký zápas. To samé budeme chtít v neděli. A že nám psychicky pomůže, že jsme zvládli i Plzeň? To je jedno, jdeme si pořád za svým cílem.

Bylo to jiné tempo než ve čtvrtfinále proti Vítkovicím?

Tak je to semifinále, je to náročnější. Těžili jsme hlavně z pohybu, který jsme měli výborný. Díky tomu jsme se dostali třeba do tří úniků při vlastním oslabení. Po jednom z nich bylo ostatně nařízeno trestné střílení.

Které Mallet proměnil a vy jste vedli 2:0. Co říkáte na jeho úspěšnost?

My se na tréninku hecujeme, ale Alexovi ty nájezdy jdou fakt skvěle. Klobouk dolů. Myslím, že v Kometě proměnil šestý z osmi.

Nezdálo se vám, že se vám povedlo Plzeň rozhodit?

Je pravda, že se nechali vyloučit třeba do konce utkání. Ten zákrok jsem viděl, a tohle se nedělá. Bylo to trošku za hranou. Nevím, jestli byli nervózní, ale je to play off, bojuje se, dává se do toho všechno, jede se nadoraz.