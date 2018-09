Video? Trenéři mají smůlu. Nechtěli jsme spekulace, říká šéf extraligy

Avizovaná Coach’s Challenge - zpětné přezkoumání regulérnosti branky na základě požadavku trenéra týmu, který inkasoval - není revolučním krokem jako například plošné zavádění videa do fotbalu.

I tahle moderní vymoženost mohla v extralize - podobně jako v NHL nebo na mistrovství světa - mírnit pocit křivdy a klidnit sváry po sporných trefách, které padly po hraničním postavení útočícího hráče v brankovišti (či v ofsajdu).

Na to si však čeští fanoušci musejí počkat. „Máme to dané v licenční řádu pro sezonu 2019/2020,“ oznamuje extraligový ředitel Řezníček.

Proč si trenéři nemohou zažádat o přezkoumání záběru už v letošní sezoně, která startuje příští týden?

Někdy v květnu se do toho kluby pustily, protože jsme o tom diskutovali už během minulé sezony. Byly tam přísliby, že by to mohlo mít jedenáct mužstev, což by asi bylo proveditelné a veřejností akceptovatelné. Během léta se některé kluby dostaly do skluzu s přípravou. Řada z nich to musela nechat projít zastupitelstvem a nabídkovými procesy. Nebylo to jednoduché. Stadiony většinou patří městu a ty rozhodují o takových investicích.

Jak je vlastně nákladné pořízení speciálních kamer a nové technologie?

Je těžké říct částku, záleží na pořizovateli. Částky se pohybují i podle toho, jestli se konají dílčí instalace, potom na rozsahu kabeláže nebo velikosti haly. Můžeme se tak pohybovat v rozsahu půl milionu až dva milionu korun.

O pilotním režimu „Coach’s Challenge“ jste mluvil už před posledním play off na jaře. Kdy jste začal tušit, že se zavedení nepovede ani na podzim?

V prvních dvou srpnových týdnech jsme při inspekcích projeli všechny stadiony a dostali jsme se k číslu, že bychom to mohli vyzkoušet pouze na dvou stadionech. Instalace přibývaly a scházely drobnosti. V závěru jsme na čtvrteční valné hromadě museli konstatovat, že je to méně než polovina stadionů a není ani čas systém otestovat. Instalace neustále probíhají a s největší pravděpodobností by se ještě některé stihly před začátkem extraligy, ale zavádět to bez otestování by nebylo nejšťastnější.

Neuvažoval jste, že byste nechal na samotných klubech, zda trenérskou výzvu chtějí na domácích stadionech používat?

Mohlo by se to používat, kdyby před startem bylo například deset odzkoušených stadionů, ale k tomu jsme se nedostali a nechtěli jsme to pouštět v tomhle stavu. Způsobilo by to nevoli, spekulace a diskuze o tom, jestli je na některých stadionech spravedlivějších.

Čili jste se chtěli vyhnout tomu, co se děje v české fotbalové lize, kdy videorozhodčí funguje v každém kole na polovině zápasů?

To jsme nechtěli. Rozdíl je v tom, že „Coach’s Challenge“ je záležitost pevné instalace, kdežto fotbalová liga systémy převáží na jednotlivé zápasy. Mobilních zařízení má několik a nejsou to levná zařízení.