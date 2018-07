Stejnou ligu hraje i Jágr, tak bude dobrá, říká Kanaďan v Budějovicích

Jeho otec Kanaďan Brian Bradley býval jednou z hvězd týmu NHL Tampa Bay Lightning. Když s aktivní kariérou končil, byly jeho synovi Codymu čtyři roky.



To už je ale 20 let zpátky.



Teď budou moci i fanoušci prvoligového Motoru sami posoudit, jestli Cody Bradley zdědil něco po tátově hokejovém umění. V Českých Budějovicích 24letého hokejistu, který má americké i kanadské občanství, zkoušejí na pozici centra.



Vaše cesta k hokeji byla více méně jasná, že?

Samozřejmě, můj táta měl veliký vliv na to, kde dneska jsem. Začal jsem bruslit možná dřív, než jsem uměl pořádně chodit. K hokeji jsem přišel poprvé na ledě na Floridě, kde jsme měli stadion asi deset minut cesty od domu.

Za Tampu hrál i současný trenér Motoru Václav Prospal, který si vás sám vybral. Odkdy se znáte?

Známe se už z dřívějších dob, kdy se mnou dělal Václav Prospal cvičení na bruslení. I proto mě asi nedávno oslovil s tím, jestli bych to tady pod ním nechtěl zkusit.

Jaký důvod má čtyřiadvacetiletý hokejista k tomu, že jde hrát do malého, pro něj celkem neznámého státu a města?

Samozřejmě, že jsem mohl působit v Americe, ale už dřív jsem si sám zvolil trošku jinou cestu. Byl jsem v Německu, v Číně, naposledy na Slovensku a už se těším na to, jak to bude vypadat tady v Budějovicích.

Je pro hráče těžší se prosadit v USA než v Evropě?

Nemusí to být až tak nutně pravda. Pro můj herní styl je ale možná lepší zdejší hokej. Sedí mi víc než ten v Americe.

Co tréninky v Motoru? Někteří hráči říkají, že jsou opravdu náročné. Vy můžete ze světa porovnávat.

Ano, jsou opravdu těžké. Ale asi musejí být, pak se nám to vrátí v lednu nebo v únoru a my budeme moct brát z toho, co teď natrénujeme.

Václav Prospal o Codym Bradleym „Dobře sleduje hru, je to šikovný kluk, který má možnost prát se o pozici centra druhé nebo třetí lajny. Bude ale muset ještě přidat, protože mu to zatím jde daleko lépe do útoku, než do obrany. Chceme, aby se naučil hrát na obě strany hřiště a vracel se. Musí také umět přehrát domácí kluky a odbourat to, že je spíš takový hračička s pukem. Teď mu ubližuje, že je lehce zraněný. Má však možnost, aby se více rozjel a pomohl nám, ale musí si svou šanci zasloužit.“

Kde jste zažil nejtvrdší letní přípravu?

Nejhorší tréninky jsme asi měli v Rusku (čínský tým KRS Heilongjiang působil ve druhé nejvyšší ruské lize jako farma celku KHL z Kunlunu). Motor je ale hned na druhém místě.

Měl jste zatím na tréninku nějaké potíže?

Na první pohled je vidět, že Václav Prospal hodně dbá na detaily a nikomu neodpustí žádnou maličkou chybu. Je tvrdý, ale na všechny stejně. A to se mi hodně líbí, protože to z hráčů potom dělá lepší hokejisty.

Dostal jste zatím jen nabídku try-outu, tedy smlouvu na zkoušku. Nevadí vám, že nemáte ještě jistotu, zda v Budějovicích vůbec začnete hrát?

Ani ne. Beru to spíše jako nový začátek po konci minulé sezony a jdu do toho naplno. Nebojím se toho. Předvedu to nejlepší, co umím.

Co jste věděl o českém hokeji předtím, než jste přišel do Motoru?

Věděl jsem, že v Česku hraje spousta dobrých týmů. A když jsem přišel do Budějovic, tak mi řekli, že tu samou ligu hraje i Jaromír Jágr, takže to bude asi dobrá soutěž (směje se). Kdybych tady uspěl, tak by bylo hodně neuvěřitelné, že bych si mohl vůbec zahrát proti takovému hráči.

Bylo pro vás důležité, že v týmu už působí delší dobu Kanaďan Mitch Fillman?

Jasně, že je to plus, protože Mitch umí anglicky perfektně. Ale jsem mile překvapený, kolik ostatních kluků také umí řeč velice dobře. Se všemi se tady domluvím bez problémů, i když někomu jde angličtina o trochu hůře.

Jste v Českých Budějovicích jen několik dní. Jak na vás město na první dojem zapůsobilo?

Velice se mi tu líbí. Město je krásné, centrum máte fakt nádherné. Ale moc jsem toho tady ještě nestihl poznat, oblíbil jsem si zatím jen jednu restauraci a pořád chodím do té samé.