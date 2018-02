Vychovali mě s bruslemi na nohou, líčí americký orel Corbett

„Bylo to úžasné. Je to jako Stanley Cup pro juniory. Máte jen čtyři roky na to jej vyhrát, i proto se říká, že je to jedna z nejvzácnějších hokejových trofejí,“ líčí americký obránce, který přišel povznést utrápené znojemské Orly. „Rád bych do týmu přenesl vítěznou mentalitu a nažhavil jej na play-off. To je z velké části důvod, proč jsem tady.“

Aby Orli vůbec do play-off EBEL dolétli, musí ve zbytku nadstavby umazat čtyřbodové manko ze zpackané základní části. Právě v jejím závěru povolali dvě posily z třetí nejvyšší zámořské soutěže ECHL - kanadského útočníka Ryana Olsena a beka Corbetta.

„Určitě budou přínosem, ale musí se co nejrychleji zapracovat do mančaftu, aby ukázali své přednosti. To znamená rozehrávku, razanci, agresivitu,“ oznamuje asistent trenéra Tomáš Jakeš.

Zatímco Olsen si za šest duelů připsal dva kanadské body, Corbett je po čtyřech střetnutích na nule. „Začátek byl těžký. Prvních pár dní bylo s letem, cestováním k zápasu a aklimatizací dlouhých, ale cítím se stále lépe,“ sděluje 24letý hráč.

Ten se podle statistik pyšní mimořádnými ofenzivními schopnostmi, například při tažení za Memorial Cupem si připisoval téměř bod na zápas. I proto Orli věří, že oživí mimo jiné jejich přesilovku.

„Rád střílím i najíždím dopředu a tady je na to čas i prostor,“ libuje si Corbett. „Ale stejně tak mě baví i bránit. To znamená držet svou zónu, blokovat střely, taky miluju trefovat soupeře tělem. Snažím se, abych nažhavil spoluhráče nějakými hity a povedenými akcemi. Snažím se hrát na 110 procent, abych pomohl týmu k výhrám.“

Díky té nedělní proti Bolzanu mohou Orli stále myslet na vyřazovací boje. A Corbett spolu s nimi i na prodloužení svého pobytu v Evropě, do níž dorazil poprvé.

„Byl jsem nadšený, když mi agent zavolal. Hned jsem byl pro. Chtěl jsem získat novou zkušenost a líbí se mi zdejší styl hokeje,“ popisuje výřečný mladík. „Navíc si rád rozšiřuju obzory. Miluju cestování a nová místa, tohle je pro mě úžasné.“

Ve Znojmě se rozkoukává rychle. „Většina kluků umí aspoň trochu anglicky, několik jich mluví velmi dobře. A i některé restaurace ve městě mají anglické menu,“ pochvaluje si Corbett, který se netají snem zahrát si NHL. „Snil jsem o ní stejně jako každé dítě, je to hlavní cíl mé kariéry. Ale teď je pro mě správný krok být tady a zkusit se tu ukázat.“

Mnozí v něm vidí Kanaďana. A nejsou až tak daleko od pravdy. „Pocházím z místa kousek od hranic, mám i podobný akcent jako oni. A také jsem tam strávil spoustu času,“ vysvětluje Corbett.

Tím nejkanadštějším rysem je však pochopitelně sport, kterému se věnuje. „Hrál jsem baseball i (americký) fotbal, ale moje srdce patří hokeji. Jsem z Minnesoty, kde každý na jezerech a rybnících hraje hokej. Byl jsem vychován s bruslemi na nohou, na ledě jsem jezdil od tří let. Narodil jsem se, abych hrál hokej.“

Jako správný Američan však nezapře ani lásku k šišatému míči. Finále tamní ligy Super Bowl si ovšem příliš nevychutnal, přál totiž poraženým Patriots a jejich quarterbackovi Tomu Bradymu. „Vždycky jsem k němu vzhlížel, četl jsem jeho knihu. Celou kariéru tvrdě pracoval, nikdy se nevzdává. Je to rozhodně můj idol. Můj sen je hrát do čtyřiceti jako on.“