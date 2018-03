Hon na play off NHL, zbývá pár míst. Uspět může Colorado nebo Florida

Do 82. kola nemusí být jasné, kdo všechno letos naskočí do play off NHL, po dohrání celé základní části některé týmy možná zjistí, že druhá část sezony, ta důležitější, jim utekla o jeden jediný bod. Třeba kvůli prohraným nájezdům na podzim.

Západní konference

Mimo postupové pozice momentálně stojí tři hvězdami nabité týmy. St. Louis s Tarasenkem a Schwartzem, Calgary s Monahanem a Gaudreauem a Dallas se Seguinem a Bennem. Všichni překvapeně koukají na záda nejmladšímu týmu v lize, Coloradu. Avalanche za to vděčí zejména Nathanu MacKinnonovi (64 zápasů, 38 branek, 51 asistencí).

Západ, tabulka Centrální

1. Nashville, 106 bodů (72 zápasů)

2. Winnipeg, 96 b. (72 z.)

3. Minnesota, 90 b. (73 z.)

Pacifická

1. Vegas, 97 b. (72 z.)

2. San Jose, 89 b. (72 z.)

3. Los Angeles, 86 b. (73 z.)

Divoká karta

1. Colorado, 86 b. (72 z.)

2. Anaheim, 86 b. (73 z.)

3. Dallas, 84 b. (73 z.)

4. St. Louis, 83 b. (72 z.)

5. Calgary, 80 b. (74 z.)

V Denveru neviděli lepšího střelce od sezony 2002-03, kdy Milan Hejduk s 50 góly vyhrál Maurice Richard Trophy.

„Pokud se dostaneme do play off, je pro mě jasným kandidátem na Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče. Nikoho jiného si nedovedu představit,“ má jasno trenér Jared Bednar.

O tom, kdo má trofej dostat, nepochybují ani fanoušci, kteří během zápasů Colorada skandují „M-V-P, M-V-P“ (most valuable player, tedy nejužitečnější hráč). Z podceňovaného týmu se stal reálný kandidát na play off.

Problémům tak čelí zejména již zmíněné Calgary, St. Louis a Dallas, pro něž by neúčast v play off byla ohromným zklamáním a nenaplněním předsezonních cílů.

Nathan MacKinnon v dresu Colorada vyrostl v opravdovou hvězdu.

Cesta za Stanley Cupem však pro ně ztracená není. Rozdíl mezi nimi, Anaheimem, Los Angeles a Coloradem (týmy na pozicích, které zaručují play off) není nepřekonatelný.

A kdy jindy mají nejlepší hokejisté ukázat, že jim nálepky hvězd opravdu patří? Ten čas je právě teď a takový MacKinnon si to uvědomuje. Od začátku března posbíral v devíti zápasech osmnáct (!) bodů, Tarasenko v šesti utkáních pouze tři, Monahan jen pět.

A tak budou vzájemná střetnutí těchto týmů se stupňujícím se tlakem ještě zajímavější. V dalších týdnech se utkají Anaheim s Calgary, Dallasem a Los Angeles nebo Colorado se St. Louis a Los Angeles.

Východní konference

Florida patří mezi týmy, se kterými se do play off moc nepočítalo. Jenomže Panthers z posledních 22 zápasů 16 vyhráli a pokud budou pokračovat, mohou bez problému přeskočit New Jersey a šlapat na paty Columbusu a Philadelphii.

Východ, tabulka Atlantická

1. Tampa Bay, 102 bodů (72 zápasů)

2. Boston, 99 b. (71 z.)

3. Toronto, 93 b. (72 z.)

Metropolitní

1. Washington, 89 b. (72 z.)

2. Pittsburgh, 87 b. (72 z.)

3. Philadelphia, 85 b. (73 z.)

Divoká karta

1. Columbus, 85 b. (73 z.)

2. New Jersey, 82 b. (72 z.)

3. Florida 79 b. (70 z.)



Příběh Floridy nepatrně připomíná Colorado. Lídr Aleksander Barkov je prvním hokejistou s panterem na dresu za posledních deset let, který v jedné sezoně přesáhl hranici sedmdesáti bodů. Naposledy to dokázal jiný finský hráč Olli Jokinen.

„Dokáže nasbírat někdo další 70 bodů, aby to nebyl Fin?“ ptá se Barkov. „To byl vtip,“ culí se.

Také reakce protihráčů podporují výjimečnost floridského útočníka. „Barkov? Oh, chlape, sakra, ten kluk je boží,“ řekl Marc-André Fleury na All-Star Game.

Florida zažehla jiskru, jak podotkl její útočník Nick Bjugstad, a zatím ji přiživuje nadstandardně úspěšně. Nebude to mít ale lehké, Columbus zažívá osmizápasovou vítěznou sérii, New Jersey zase mocně posílilo, čímž si do závěru pojistilo všechny předpoklady pro úspěch.

Zbývá Philadelphie, které sázka na Petra Mrázka zatím moc nevychází, takže nedočkavě vyhlíží návrat zraněných Neuvirtha s Elliotem. Pokud se brzy nevrátí, snadnější cesta do play off by mohla vést právě přes ni.

NHL končí 8. dubna, do té doby NHL ukáže to nejzajímavější ze základní části. Hon na play off. A ne všichni budou šťastní.