Colorado poslalo brankáře Francouze a útočníka Kauta na farmu

Zvětšit fotografii Pavel Francouz v brance Colorada čelí šanci Reillyho Smithe z Vegas. | foto: AP

dnes 19:29

Český hokejový brankář Pavel Francouz a útočník Martin Kaut zamířili z kempu Colorada Avalanche na farmu do celku Colorado Eagles hrajícího AHL, kde budou bojovat o šanci na NHL. Osmadvacetiletý Francouz odchytal v přípravě za Avalanche jen pondělní zápas na ledě Vegas, kde jeho tým vyhrál 5:3. O deset let mladší Kaut zasáhl do třech utkání a připsal si dvě asistence.

Francouz podepsal jako nedraftovaný volný hráč s Coloradem roční jednocestnou smlouvu, který mu zaručuje příjem 690 tisíc dolarů i v případě pobytu na farmě. Za Avalanche ve Vegas odchytal celý zápas a připsal si 29 úspěšných zákroků. Do zámoří se Francouz vydal po třech letech strávených v Čeljabinsku v KHL. Odchovanec Plzně, který v roce 2015 vychytal v extralize historický titul Litvínovu, má za sebou účasti na pěti světových šampionátech i na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu. V národním týmu má na kontě 46 startů. V KHL odchytal včetně play off 101 zápasů s průměrem 1,78 inkasovaného gólu na utkání, úspěšností zákroků 94,4 procenta a desetkrát udržel čisté konto. V minulé sezoně vládl KHL v základní části s úspěšností 94,6 procenta. Kauta draftovalo Colorado letos v červnu v prvním kole na 16. místě. Na začátku července uzavřel s klubem tříletý nováčkovský kontrakt. V případě pobytu v prvním týmu mu zaručuje 925 tisíc dolarů, z čeho desetinu dostal jako podpisový bonus. Na výkonnostních bonusech by mohl získat dalších 425 tisíc dolarů. Při pobytu na farmě bude brát 70 tisíc dolarů. Do Severní Ameriky Kaut zamířil z extraligových Pardubic, za které sehrál za dvě sezony 74 zápasů a připsal si 23 bodů za 12 branek a 11 asistencí. Účastník loňského mistrovství světa osmnáctek a letošního světového šampionátu dvacítek debutoval i v reprezentačním A-týmu a v devíti duelech nasbíral osm bodů za gól a sedm asistencí.