Kytarista Hollweg dostal baskytaristu. Snad v Plzni zapadnu, věří Allen

Zámořští obránci v Plzni Jason Marshall (2004/05) - dnes 47letý Kanaďan dorazil během výluky NHL, kde nakonec odehrál celkem 549 utkání. V Plzni v 11 zápasech zvládl gól a tři asistence, kariéru končil ve Frankfurtu. Doug O´Brien (2009/10) - defenzivně laděný borec zvládl skvěle celou sezonu, v 48 utkáních si připsal gól a dvě asistence. Z Plzně zamířil na rok do Sparty, pak se vrátil domů do Kanady. John Slaney (2010/11) - další Kanaďan, protřelý mazák (282 utkání v NHL) v Plzni končil kariéru. Smolně, se dvěma otřesy mozku. V letech 2015-17 dělal asistenta trenéra v Arizoně. Nick St. Pierre (2010 - 2013) - komplexní a elegantní bek, jedna z opor zlatého týmu 2013! Poté hrál v Německu za Krefeld, loni se přesunul do EBEL v Klagenfurtu. Nick Jones (2017 - dosud) - loňská trefa, 28letý Američan přišel do Plzně z Norska a okamžitě zapadl. Spolehlivý, bilance 6+8.