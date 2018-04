Šňůra Komety končí. Hráli jsme, aby se trošku báli, řekl plzeňský Kracík

Kracík a spol. ukončil Kometě snovou třináctizápasovou šňůru výher v play off. Místo brněnského postupu do finále se semifinále minimálně ještě jednou přestěhuje do Plzně.

Ideálně dvakrát, neboť indiáni touží jako první v historii extraligových vyřazovacích bojů obrátit sérii z 0:3 na 4:3. „Myslím, že už to někdo dokázal, ne?“ vyptával se plzeňský Kracík.

V extraligovém play off doopravdy ne.

Ne? Tak na to nekoukáme. Někomu se to už určitě povedlo.

Oddechli jste si, že jste udělali první krok a snížili semifinále na 1:3?

Je to velká úleva. Říkali jsem si, že nemůžeme prohrát čtyřikrát za sebou, když si myslím, že včera (ve středu) jsme byli určitě lepší a doma jeden ze zápasů taky.

Jak těžké bylo rozehnat chmury po třetí porážce v sérii?

Určitě bylo, ale hned po zápase jsme si řekli, že jsme hráli dobře. Byla to smůla, která se dvakrát po sobě nestane.

Bylo patrné, že jste oproti předchozím zápasům zvýšili důraz, že?

Snažíme se je od první zápasu - ne vyprovokovat, ale hrát jim do těla, aby se trošku báli, když jedou k manťáku. A až dneska se nám to dařilo.

Taky jste se poprvé v sérii dostali do vedení. Byla to velká vzpruha?

Kdo dá v této sérii první gól, má výhodu. Může bránit a čekat na brejky. A konečně to tam padlo nám. Ale jinak těžko říct. Myslím, že jsme hráli jsme jako včera. I když první třetina se nám nepovedla, pak se to zvedlo.

Co jste si říkal, když Kometa v závěru snížila na 1:2 a vytvářela si tlak?

Že to snad dneska nevyhrajeme. Museli jsme se povzbudit a ubránit to.

Můžete předvést podobný výkon i v sobotu doma?

Určitě nás to hodně povzbudí, že jsme konečně vyhráli. Předtím se třikrát prohrálo a doma musíme konečně vyhrát.

V Plzni působíte většinu kariéry, ale zlato vám ve sbírce chybí. Cítíte, že tenhle tým má k finále nejblíž?

Nedá se to tak říct. Myslím si, že máme skvělou sezonu, celou jsme hráli dobře. Teď se nám tři nepovedly, ale to je play off. Může být konec, když se prohraje, už musíme jenom vyhrávat.