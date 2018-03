České Budějovice měly jediného střelce: Vampolu. A prohrály...

Potvrdil tak statistiky, které ho řadily před včerejším duelem na druhé místo v první lize v počtu vyhraných vhazování.

„Hraji to už spíš podle zkušeností. Buly většinou měním, když si s klukama při zápase řekneme, jak to uděláme, tak na to zareaguju,“ zmínil Vampola, který měl po sérii s Havířovem také na svém kontě sedm bodů za dva góly a pět nahrávek.

„Ve svém věku už to tolik nesleduji. Důležité jsou týmové výhry, takže doufám, že i proti Kladnu nějaký bod přidám, abych pomohl hlavně mančaftu,“ podotkl jeden z tahounů Budějovic.

Šestatřicetiletý rodák ze Žďáru nad Sázavou pomáhal hned od prvních minut zápasu. Z celé první formace, kterou tvořili ještě útočníci Miloslav Čermák s Václavem Nedorostem, byl vidět nejvíce. Málokdo z kladenských hráčů ho odstavil od puku, a když už ano, tak si pro něj do souboje zase dojel.

Svou bojovnost forvard ukázal vyprodané Budvar aréně například v sedmnácté minutě, kdy se při vlastním oslabení dobře uvolnil a odjížděl s pukem na kladenského brankáře Lukáše Cikánka. Gól z toho nebyl.

Už před úterním utkáním předpovídal Petr Vampola, že to bude těžší série než ta s Havířovem. A měl pravdu. „ Havířov vůbec nehrál špatně, hodně mě překvapili, ale Kladno má víc kvalitnějších a zkušenějších hráčů,“ zmiňoval muž, který na dresu nosí číslo 64.

Hokejisté Motoru měli po čtvrtfinále, které zvládli 4:1 na zápasy, dost času se na Středočechy nachystat. „Mně už je víceméně jedno, jestli máme volno den, nebo týden. Já si to užil dost, byl jsem hodně s klukem. Dobře jsme potrénovali,“ chválil si.

I ve druhé třetině Vampola na vhazování ukazoval, že je umí. I když mu to první v 21. minutě nevyšlo, další už ovládal.

Domácí však začali hrát nervózně. Václavu Nedorostovi, který vymýšlel jednu gólovou akci za druhou, sice sekundovala třetí formace centra Petera Galamboše, ale kladenská branka byla zakletá. Hosté šli navíc po střele Matěje Pekra ve 28. minutě do vedení.

Motor také nezvládl téměř dvouminutovou přesilovku pět na tři a ve 36. minutě poslal sudí Vampolu na trestnou lavici za krosček. Diváci při každé spálené šanci Budějovic už jen zahučeli. Pár vteřin před koncem druhé části ji na své hokejce měl i Vampola, ale trefil jen clonícího soupeře.

I přes velký počet vyloučených v prvním semifinále Motor potvrzoval svou dominanci v oslabení. Kladno ho mohlo prolomit hned ve třetí dvacetiminutovce, ale ani tentokrát se to nepovedlo.

Naopak. Domácí srovnali. A gól nezařídil nikdo jiný než nejproduktivnější hráč Motoru. Ve 49. minutě se Vampola dostal k odraženému puku, objel branku, do které už pak jen puk pohodlně zastrčil. Hala vybuchla nadšením.

Jenže to nevydrželo dlouho. Za pouhých 17 vteřin přidal druhý kladenský gól Jan Kloz.

Motor se podruhé snažil vyrovnat. Avšak Vampola ani nikdo jiný ze spoluhráčů gól už nevstřelil. Naopak Budějovice inkasovaly v závěru do prázdné branky a prohrály 1:3.

Ve středu od 17.30 hodin pokračuje semifinálová série opět v Budvar aréně. Najdou mezi sebou Jihočeši víc střelců?