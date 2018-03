Hokejisté Budějovic jsou v semifinále první ligy, Kladno má mečbol

Do utkání tentokrát ani na pár vteřin nezasáhl Jaromír Jágr, který má na kontě devět z potřebných 15 startů pro účast v případné baráži.

„Abychom dnes mohli hrát na plný počet hráčů, Jarda přenechal místo někomu jinému. Klobouk dolů před Jardou, že s tímhle přišel,“ vysvětlil Jágrovu absenci asistent trenéra Pavel Patera pro klubový web.

Českobudějovický Motor je třetím semifinalistou po Karlových Varech a Slavii. Havířovský tým výhrou 3:1 ve čtvrtém duelu odvrátil konec sezony, ale na jihu Čech už nedokázal uspět. Prvního gólu, který byl nakonec vítězný, se domácí fanoušci dočkali zkraje druhé třetiny zásluhou centra Víta Jonáka. Na konci prostřední části přidali Jihočeši díky útočníkovi Lukáši Květoňovi druhou branku a skóre uzavřel v 57. minutě mistr světa z roku 2010 Petr Vampola.

„Havířovští hrají hokej, který bolí a je fyzicky náročný. My jsme si toho byli vědomi a spoléhali na to, že soupeři začnou docházet síly, jelikož měl jen pět obránců, tím šestým byl útočník. O jejich problému jsme věděli a snažili se ho využít. V závěru se tenhle hendikep začal projevovat, náš pohyb byl o něco lepší,“ řekl trenér Motoru Marian Jelínek.

Prostějovu vyšel úvod, když se ve 3. minutě prosadil nejproduktivnější hráč základní části Tomáš Nouza a stejný hráč ve 13. minutě náskok zvýšil. Kladno ale dokázalo vývoj otočit a ve čtvrtek může sérii ukončit. „Do zápasu jsme vstoupili možná trochu přemotivovaní, možná trochu ustrašení. Nevím, jak to nazvat. Prostějov zaslouženě vedl 2:0, mohlo to být i o víc,“ prohlásil Patera.

Do hry vrátil Středočechy gól Tomáše Redlicha, jenž se trefil 12 vteřin před koncem první třetiny. Ve druhém dějství Kladno během 42 vteřin otočilo skóre, rozhodující branku dal útočník Ladislav Zikmund. S výjimkou prvního souboje skončily všechny ostatní rozdílem jediné branky.

„Od druhé třetiny to byl tým, který chtějí vidět fanoušci a který chceme vidět i my. Bylo krásné se na to koukat. Kluci padali po hubách jeden za druhého a otočili to,“ dodal Patera. Jak to bude s Jágrem ve čtvrtek, není jasné.

Jágr si v 50. kole proti Havířovu obnovil zranění kolena poté, co ho Marek Sikora narazil na mantinel. Druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL vynechal závěrečné dva zápasy základní části, a aby si připsal nutný počet startů pro účast v případné baráži, naskočil do předchozích čtyř duelů s Prostějovem jen na pár vteřin. Majitel Rytířů tak potřebuje, aby jeho tým v play off ještě jednou zaváhal, jinak by v baráži nemohl nastoupit.

ČEZ Motor České Budějovice : AZ RESIDOMO Havířov 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

21:16 Jonák (Rob)

37:50 L. Květoň (Martin Novák, F. Novák)

56:16 Vampola (Čermák)

Sestavy:

Kváča (Bláha) – Kutlák (C), Pýcha, F. Novák (A), Fillman, Pavlin, Čáp, Kachyňa – Čermák, Vampola, Nedorost (A) – J. Mikyska, Rob, Jonák – Dostálek, Galamboš, Heřman – L. Květoň, Vlček, Martin Novák.

Martin Růžička (K. Šimeček) – Krisl (C), Chroboček, Staněk, Dujsík, Luža, Matai, Dudek – M. Kalus, Maruna (A), Tomi – Kanko, Pořízek, Sikora (A) – Kotala, L. Bednář, Kurovský – Gřeš, Rác, Fronk.

Náhradníci:

Rozhodčí: Doležal, Kopeček – Zídek, Springl Počet diváků: 5769