Doživotí? Běsnící Kazach dostal milost, k jeho obětem patřil i Marcinko

Ryspajev se už neměl vícekrát v KHL objevit.

Tak moc pobouřil vedení soutěže, v čele Dmitrijem Černyšenkem. „Něco takového do hokeje nepatří,“ čílil se Černyšenko.

Proč?

V srpnu 2016 zkrátil Ryspajev přípravný duel mezi Barysem Astana a Kunlunem Red Star na pouhé tři minuty.

Poté co napadl několik hráčů soupeře a vrhl se i na ty, co postávali na střídačce, odvedl znechucený trenér Vladimir Jurzinov mladší Kunlun do kabiny.

Buran Nazarov jako muž v pozadí

„Jurzinov na to měl právo, ale je škoda, že si diváci nemohli užít celé utkání. Viděli to, kvůli čemu se chodí na hokej. Emoce, zápal, adrenalin. Vše k hokeji patří. Hokej je tvrdý sport,“ hájil Ryspajeva jeho kouč Andrej Nazarov.

Tedy muž, který sám ztropil spoustu skandálů a mimo jiné před pár lety vedl nechvalně proslulý Čechov.

To právě pod Nazarovým vedením se hráči Viťazu měnili večer co večer v krvelačné gladiátory a sbírali kvanta trestných minut. Stačí si vybavit rváče jako Jon Mirasty, Jeremy Yablonski nebo Kip Brennan.

Ti všichni s posvěcením od Nazarova naháněli soupeřům strach. A snažili se z nich vymlátit duši. Své by o tom mohl vyprávět i Jaromír Jágr.

Nazarovův názor na Ryspajevovo řádění, které odnesl Slovák Tomáš Marcinko otřesem mozku, byl směšný. Následný doživotní trest pro dvojnásobného kazašského reprezentanta to jedině potvrdil.

Odmítnutí krvavých bojů v oktagonu

Ryspajev od té doby nastupoval jen v domácí lize, kde v barvách astanského Nomadu pomohl k zisku mistrovského titulu, mihl se také ve VHL.

Soutěži, jež je pro KHL farmou. Zklidnil se, vyhýbal se problémům. Zbytečně na sebe neupozorňoval. Odmítl i lukrativní nabídku, aby se zúčastnil zápasů MMA - tedy ve smíšených bojových umění.

Do oploceného osmiúhelníku si nestoupl. Zato na led KHL už zase stoupá. V tomto týdnu dostal Ryspajev po opakovaných žádostech milost a podepsal dvoucestnou smlouvu s Barysem.

V nejlepším astanském klubu už se nepotká s Nazarovem, se kterým stihl kromě výše popsané divočiny ještě jednu kontroverzní situaci.

To když ještě coby teenager odhodil v roce 2014 rukavice a serval se s vyhlášeným tvrďákem Alexandrem Svitovem. Nazarov po skončení bitky hodil na Svitova láhev s vodou a ten si poté před novináři ulevil: „Je to buran“.

Incident na ledě Kunlunu možná vypovídá více o Nazarovovi, který rád dával svým svěřencům bláznivé instrukce, než o Ryspajevovi.

Prudkém, vznětlivém borci, jehož proslavily rvačky. Bil se i s Jevgenijem Arťuchinem, jemuž stále řada českých fanoušků nemůže přijít na jméno. Nyní má Ryspajev šanci ukázat, že v Číně šlo z jeho strany o mladickou nerozvážnost.

Bez Nazarova v zádech třeba všem předvede, že je schopným hokejistou, který sice hraje tvrdě, ale férově.

A že původně udělené „doživotí“ bylo skutečně až přespříliš přísným trestem.