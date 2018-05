Přibyl v zámoří neuspěl, kariéru chce obnovit v pražské Spartě

Přibyl je druhou posilou týmu, kterému sezona vůbec nevyšla. Sparta, kterou nově povede Uwe Krupp, již podepsala kontrakt s gólmanem Matějem Machovským.

S německým koučem už se Přibyl setkal.

„Zapůsobil na mě velmi dobře a věřím, že spolupráce s takovou osobností nás všechny může obohatit. Z toho, co říkal, chápu, že přinese do Sparty trochu jiný systém a styl. Těším se hlavně na to, až si zase zahraju s klukama a v prostředí, které znám. Věřím, že se nám zase bude dařit tak, jako se nám dařilo v sezoně, kdy jsem odcházel,“ uvedl Přibyl.

Sportovní manažer Michal Broš prohlásil, že o Přibyla Sparta hodně stála. „Pokud bude zdravotně v pořádku, může patřit k nejlepším hráčům extraligy, jako tomu bylo před jeho odchodem do zámoří. Takže v první řadě přejme Danovi pevné zdraví, zbytek přijde sám, o tom nemám pochybnosti,“ řekl Broš.

Přibyl předloni podepsal coby volný hráč dvouletou nováčkovskou smlouvu s Calgary. Už tehdy však druhému nejproduktivnějšímu hráči základní části extraligy komplikovala situaci operace předního zkříženého vazu v pravém koleni. Loni navíc musel s přetrženým vazem na operaci znovu.

I proto se vytouženého startu v NHL v dresu Flames nedočkal. Jeho zámořská bilance čítá jen 33 startů za farmářský tým Stockton Heat v nižší soutěži AHL, v nichž si připsal 15 bodů za pět branek a 10 asistencí.