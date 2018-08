Hradecký Rákos po výhře nad Pardubicemi: Nikdo nechce skončit dole

Pohár si domů odvezla pražská Sparta, která ho získala díky vysoké výhře 10:2 nad Davosem.



„Proti Pardubicím to pro mě bylo utkání jako každé jiné. Navíc to byla příprava,“ řekla letní posila Hradce Rákos.

Bylo to zápas pro vás nějak zvláštní, když jste v Pardubicích dříve nastupoval?

Já bych neřekl, že to bylo nějak výjimečné. Utkání jsme dokázali dotáhnout do vítězného konce, navíc byla dobrá atmosféra v hledišti, takže mám velkou radost, že utkání dopadlo v náš prospěch a neskončili jsme poslední.

V zápase jste zaznamenal dvě branky. S tím musíte být spokojen.

Určitě jsem, ale nebyly to nějak složité góly. U prvního to byla lehká dorážka. Také jsem rád, že ten první gól mám za sebou a nemusím na to už myslet. Druhá branka byla při power-play do prázdné. Matěj Paulovič odtáhl hráče. Já už to pak měl jednoduché. Víc než góly mě těší, že jsme trochu odčinili ten zápas s Davosem.

Šlo sice o přípravu, ale poslední skončit nechce nikdo, bylo to tím jiné?

Je to tak. Nikdo nechce skončit dole. Proto to bylo trochu jiné než klasická příprava. Ale my jsme dělali, co po nás trenéři chtějí, a zápas vyhráli.

Jak to vypadá s vaší úlohou v týmu? Měla by být především v tom že před brankou soupeře budete znepříjemňovat život obráncům a hlavně gólmanovi?

Vůbec jsme se o tom ještě s trenérem nebavili. Ale řekl bych, že po mně trenér chce něco jiného, než co jsem hrál dříve.

V týmu bylo několik hráčů na zkoušku. Co říkáte jejich výkonům v zápasech?

Předvedli se dobře. Našim trenérům volbu vůbec nezávidím. Máme tu šest kvalitních pětek. Každá dokázala na turnaji dát gól nebo ukazovala kvalitu v něčem jiném.