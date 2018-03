Musíme jít do jiného režimu, říká třinecký útočník Rákos

Pamatujete si tu sérii?

Trochu, ale zatím jsem vzpomínky nijak neoživoval, ani jsem nad tím moc nepřemýšlel. Ale vím, že tehdy se nám to povedlo.

Předkolo Třinec vs. Pardubice začíná 13. března v Třinci (od 17:20).

Co s vámi dělá hrát proti Pardubicím?

Těším se na to a jsem zvědavý, jak to bude probíhat. Zatím to na mě úplně nedýchlo, vždyť v neděli jsme teprve dohráli základní část. Ještě na to nejsem úplně naladěný. V pondělí dopoledne jsme trénovali a teď máme dva dny volna, takže jsem doma – v Pardubicích. Na čtvrtfinále se začneme naplno připravovat od čtvrtka.

Oceláři jsou po základní části extraligy třetí. Odpovídá to síle vašeho mužstva?

První Plzeň je bodově přece jen odskočená, ale mezi dalšími pěti celky nejsou žádné velké bodové rozdíly. Vždyť nynější poslední zápasy rozhodovaly o tom, kdo s kým bude hrát a kteří skončíme. Třetí místo je dobré, snad na něj v play off navážeme.

Také vy osobně? V kanadském bodování jste z třineckých hráčů čtvrtý nejlepší s pěti góly a patnácti asistencemi.

Ještě před měsícem bych řekl, že jo, že mohu být spokojený, ale poslední měsíc - ať už tým, nebo já osobně - se trochu hledáme. Závěr nám nevyšel, jak jsme si představovali.

Najdete se během týdne, který zbývá do čtvrtfinále?

Doufám, že jo. Jak se říká, play off je jiná soutěž, a snad se nám povede zmáčknout nějaký pomyslný čudlík, abychom se přepnuli do jiného režimu a hráli tak, jak máme.

Budete mít výhodu dvou úvodních zápasů i případného rozhodujícího sedmého doma. Ale pomůže vám to, když v této sezoně jste ze všech extraligových celků nejúspěšnější na ledě soupeřů?

To ani nevím, že máme venku tak dobrou bilanci. Ale výhoda to bude, když doma oba zápasy vyhrajeme...

Program play off Kdy, kdo a s kým v boji o hokejový titul

...a soupeře venku dorazíte.

Nečekáme, že to bude tak jednoznačná série, že ji vyhrajeme 4:0. Ale když na úvod na svém ledě zvítězíte a vedete, dodá vám to sebedůvěru.

Přesto je zajímavé, že doma a venku máte v tomto ročníku ligy vyrovnanou bilanci. Ve Werk Areně jste získali 47 bodů, na stadionech soupeřů 45, což je nejvíc ze všech.

Pro mě to je paradox, protože doma se mi hraje lépe než venku. Ale je fakt, že v prosinci, kdy jsme hodně hráli doma, jsme na svém ledě dost bodů poztráceli, což naši domácí bilanci trochu ovlivnilo.