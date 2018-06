Vladaře si Boston pozval na play off. Pastrňák si u něj udělal dluh

Fyzické parametry zlepšuje přes léto s kondičním trenérem a bývalým mistrem světa v MMA Michalem Hamršmídem. „Připravuje mě už dlouho, jeho tréninky jsou výborné. Ještě jsem nebyl zraněný. Jsem u něj spokojený,“ říká Vladař.

Hamršmíd se o kondici Vladaře stará už pár let, díky tomu zná í jeho psychiku. „Dan je velice pokorný a vychovaný kluk, a to je zásluha jeho rodičů. Díky zázemí i výchově se z něho stal skvělý člověk. Hrozně bych mu Boston přál, ale taky mu říkám, že má čas, že Boston určitě ví, co dělá, ať jim věří, že ho nepodepsali pro nic za nic. Už to chápe, i když byl netrpělivý. I kdyby se, nedej bože, nezadařilo, vím, že díky výchově se mu bude dařit i v životě,“ chválí Hamršmíd.