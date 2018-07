Hokejisté Pardubic se scházejí v kabině, přiletěl i nováček Miromanov

Jednadvacetiletý Daniil Miromanov v neděli přistál na pražském letišti a druhý den večer se hlásil na prvním tréninku Dynama na ledě v této sezoně.

„Úvodní dojmy z nového klubu j sou fajn. Obhlédl jsem si kabinu, podíval se na led a vše je zatím parádní. Je to pro mě skvělá příležitost, ukázat se v nové soutěži, těším se na to,“ sršel moskevský rodák nadšením po příjezdu na pardubický zimní stadion.

Po přistání na pražském letišti se setkal také s Jordannem Perretem a Hugem Galletem, kteří se taktéž museli hlásit na prvním tréninku. „Na ranveji jsem si všiml letadla Air France, říkal jsem si, že tam kluci určitě budou. Sešli jsme se v hale a pracovník klubu nás poté odvezl na zimák,“ popisoval cestu Miromanov.

Před takřka dva tisíce kilometrů dlouhou výpravou z Moskvy musel vstávat hodně brzy. „Už o půl čtvrté ráno, let ale proběhl v pohodě. Bylo to výrazně kratší a pohodlnější, než kdybych musel až do Kanady,“ usmíval se Miromanov. V loňské sezoně totiž kromě Soči a Penzy v Rusku oblékal také dres Moncton Wildcats v zámořské QMJHL.

Přestože Pardubice šly v pondělí večer na led poprvé, Miromanov v létě již brusle několikrát obul. „V Moskvě jsem chodil trénovat na led hodně často. Snažil jsem se pilovat bruslení, ale dost času jsem strávil také v posilovně. Cítím se fajn,“ prohlásil.

Výše je zmíněno, že Miromanov může působit jako útočník i obránce. Jak to cítí on sám? „Přicházím do obranných řad. Ale hodně se snažím podporovat i útok, když to jde. Pokud mohu dobře přihrát do šance, tak mám radost, ale prioritou je defenziva. Hlavně, aby tým vyhrával,“ uvažoval Rus.

Při procházení svého nového působiště oplýval velmi natěšeným dojmem. „Hokej je můj život a stojí v něm přede mnou nová výzva, jdu si pro ni. Hned po příchodu do kabiny jsem viděl na tvářích lidí úsměvy, to člověka taky nabudí. Cítím důvěru, to je pro mě důležité,“ vyprávěl.

Miromanov: Pardubice mi budou určitě vyhovovat

Nová výzva na Miromanova nečíhá jen mezi mantinely, ale i v Pardubicích jako takových. A vůbec v České republice obecně. „Jsem tu úplně poprvé. Vím z doslechu, že vaše země patří k těm menším, ale co jsem si měl zatím možnost prohlédnout krajinu cestou z Prahy, je tu moc hezky,“ hodnotil.

Skok z dvanáctimilionové Moskvy do ani ne stotisícových Pardubic to bude zřejmě velký... „Právě v tomhle mi určitě budou Pardubice sedět daleko víc, všechno je při sobě, stadion máte v centru, to je paráda. V zámoří jsem hrál s bratry Klímovými, od kterých jsem se dozvěděl o Česku několik zajímavostí. Když jsem zmínil, že jdu hrát sem, tak mi gratulovali, že jsem si vybral pěkné město,“ vysvětloval Miromanov.

A s jakými cíli přichází, co se hokejového života týče? „Jsem nastavený tak, že jdu vždy krůček po krůčku. Neuslyšíte ode mě žádná velká prohlášení. Jsem v neznámém prostředí, musím se s ním sžít, poznat extraligu a odevzdat v ní to nejlepší. Všichni musíme odvádět maximum, pak teprve poznáme naši reálnou sílu,“ řekl.

Ukázat se v zápase bude moci již zanedlouho. Na Dynamo totiž ve čtvrtek 26. července od 17 hodin čeká první přátelák s Libercem.