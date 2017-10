Třineckou výhru nastartovaly góly mladíků Ciencaly a Kovařčíka

„Mladí to nakopli a to je super, je to potřeba. Nejde celou sezonu, aby góly dávala první, druhá lajna. Kdyby jim to šlo dál takhle a padaly jim tyhle góly, tak by to každopádně týmu pomohlo,“ povídal zkušený třinecký obránce Lukáš Krajíček.

„Času na ledě by si měli vážit. Když jsem byl já mladý a dostal jsem šanci, tak bych si vytrhal nohy ze zadku. Tohle kluci musí dělat každý zápas, každý trénink,“ upozornil.

Pro Ondřeje Kovařčíka se jednalo o premiérový gólový zápis do extraligových statistik. „Cítil jsem tam bráchu, věřil jsem, že by to mohl dorazit. Gólmanovi to nějak propadlo, štěstí se na mě usmálo. Puk jsem si schoval, půjde do vitríny,“ líčil mladý třinecký forvard, jehož bekhendové nahození z úhlu doputovalo až za záda sparťanského brankáře Samiho Aittokallia.

Ondřej Kovařčík nastoupil ve čtvrté formaci se svým bratrem Michalem a Aronem Chmielewskim. „S bráchou jsem byl v áčku podruhé, ale poprvé spolu v lajně. A myslím, že nám to celkem vyšlo. Gól je bonus,“ radoval se Ondřej Kovařčík.

A dodal: „Říkali jsme si, že si budeme pomáhat, víme o sobě, najíždět si do správných míst, hrát u nich v pásmu. O gólu mi říkal, že to byl dobrý haluzák. Přál mi to, navzájem si přejeme. Pro něj to přijde později. Třeba už v dalším zápase.“

