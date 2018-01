Ve Finsku jsem poznal, jak pracovat, říká třinecký útočník Cienciala

„S Jyväskylä nás čeká hodně bruslivý hokej. Ale už si toho moc nepamatuji,“ usmál se Cienciala.

Jsou i ve Finsku široká kluziště jako ve Švédsku?

Nejsou tak extrémní jako ve Švédsku. Co si pamatuju, tak obrovské hřiště bylo snad jen v Turku.

Jyväskylä vs. Třinec Od 18:00 sledujte on-line z úvodního semifinále Ligy mistrů.

Proč jste se v roce 2012 rozhodl odejít do Finska?

Snažil jsem se získat nějaké zahraniční zkušenosti, a když se mi taková možnost naskytla, tak jsem ji uvítal. Doufal jsem, že mě to posune, což se splnilo.

Jaké to bylo?

Šel jsem tam v šestnácti letech a zvykl si rychle. Doma jsem neprožíval zrovna lehkou životní situaci (zemřel mu otec – pozn. red.), a tak jsem se snažil od toho utéct. Nechtěl jsem zůstávat v Třinci, protože by mě to tady ubilo. Finsko mi pomohlo, bylo to super. Měli jsme perfektní partu, hodně mě to tam bavilo.

A zkušenosti přišly?

Hokejově jsem poznal, jak na sobě pracovat. Z dorostu u nás jsem byl zvyklý, že když nám trenéři řekli, ať se jdeme vyklusat, tak jsme to za prvním rohem zabalili a šli pěšky. Tam jsem nechápal, že u toho trenér nemusel být a všichni jeli naplno. I v posilovně. Hlavně v tom jsem viděl velký rozdíl. V Česku, když jsme mohli, tak jsme to odrbali. Tam jeli všichni naplno.

Dostal se někdo z těch kluků do NHL?

Co jsem byl v Raumě, tak Alexi Saarela. Je na farmě v Carolině. Má hodně slušně našlápnuto, aby se v NHL prosadil.

Zůstala vám v paměti i nějaká finská slovíčka?

Finsky jsem se nenaučil. Nejvíce jsem toho pochytil v posledním půlroce. Když trenér něco v šatně říkal, tak už jsem mu rozuměl. Ty hokejové fráze si zapamatujete. Ze všeho nejdříve ale pochytíte sprostá slova. Jinak jsem se tam naučil perfektně anglicky. Ale to tam umějí všichni.

Trenér s vámi mluvil i anglicky?

Také, zejména s námi, co jsme byli z jiných států. Hlavně však mluvil finsky.

Neláká vás vrátit se do Finska?

Určitě ano, ale v Třinci jsem spokojený a na jiné angažmá zatím nemyslím.