V obraně jsem to čekal horší, usmál se třinecký Cienciala

„Hlavně je škoda, že jsme dostali v oslabení gól na 2:2. Když hosté přidali třetí a čtvrtý gól, bylo po nás,“ povzdechl si třinecký David Cienciala. Ač útočník, v úterý odehrál dvě třetiny v obraně s Milanem Douderou, když nahradil zraněného Lukáše Krajíčka.

Jaké to bylo zaskočit v obraně?

Doudy mě podržel, ale určitě to bylo znát. Lukáš je zkušený hráč, jenže celkově jsme měli hrát lépe.

Čím to bylo, že jste se do obrany stáhl zrovna vy?

Nevím. Rozhodl tak trenér.

Bylo to pro vás těžké?

Bylo to v pohodě, čekal jsem to horší. (směje se)

Se Zlínem jste v této sezoně prohráli potřetí. Proč to nevyšlo?

Takové zápasy, kdy máte šance a prohrajete, jsou. Měli jsme vítěznou šňůru, chtěli jsme ji natáhnout a doma před pauzou vyhrát, ale bohužel to nevyšlo.

Lámal se zápas na začátku třetí třetiny, kdy hosté v přesilovce vyrovnali na 2:2?

Asi jo, ale pořád byl stav nerozhodný. Tu třetí třetinu jsme měli zvládnout lépe. Ale obzvlášť ve druhé části hry jsme měli hodně šancí a nespadlo to tam.

Zlomový gól jste paradoxně dostali v oslabení, které máte nejlepší ze všech celků extraligy...

To se stane. Udělali jsme chybičku a soupeř (Honejsek) poslal puk přímo do prázdné branky.

Naproti tomu vám přesilovky nejdou. Co s tím?

Teď budeme mít nějaké dny volno. Odpočineme si všichni od sebe a pak se musíme dát do kupy na zbytek sezony.

Potřebujete si od sebe odpočinout?

Teď toho bylo hodně, v lednu a začátkem února jsme odehráli fakt hodně zápasů.

Včera jste navíc místo se Zlínem mohli hrát finále Ligy mistrů se švédským Växjö. Mrzí vás ještě vyřazení v semifinále?

Je to obrovská škoda, že jsme to doma s Jyväskylä nevyhráli na ty nájezdy, ale už je to za námi. Teď se musíme soustředit už jen na extraligu.

Kvůli olympiádě vás nyní čeká třítýdenní pauza. Nevypadnete z tempa?

Ne, oddechneme si a znovu začneme trénovat dvoufázově. Pojedeme i na turnaj do Davosu, kde odehrajeme tři těžká utkání. Rytmus neztratíme.