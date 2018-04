Hlava i tělo řekly Dolníčkovi dost. V Třebíči už přijal roli trenéra

Od jedné z ikon třebíčského klubu, bývalého útočníka Jiřího Olivy, dostal před lety doporučení. Nyní se David Dolníček, jeho nástupce v pozici kapitána Horácké Slavie, rozhodl ji poslechnout.

„Když matador Jirka Oliva končil, dal mi radu do života: Až ti ten autobus bude hodně vadit, tak se na to víš co...,“ usmívá se Dolníček, který v 39 letech ukončil kariéru.

„Říkal jsem si, že ve čtyřiceti letech jsem mezi těmi košíkáři už pomalu trapný,“ tvrdí Dolníček, s 29 body z 50 zápasů druhý nejproduktivnější hráč Horácké Slavie uplynulého ročníku.

„Je to samý mladý kluk, hra se zrychluje. Když člověk není zdravý, nemůže ani pořádně trénovat. A pak je to na ledě vidět,“ myslí si.

Rozhodnutí v něm zrálo celou sezonu. Definitivní verdikt však padl až týden po ní. „Posledních pět let jsem podepisoval smlouvu vždycky jen na rok s tím, že se rozmyslím, co a jak bude dál. A tentokrát už hlava i tělo řekly dost,“ připustil.

Co bylo unavenější?

„Vyšlo to tak padesát na padesát. Psychika i tělo mi dávaly znamení, že už to stačí,“ tvrdí Dolníček, kterého na konci sezony trápily zdravotní problémy. „Měl jsem nějaké virózy. A tím, jak se to neléčilo, se všechno pořád natahovalo. Navíc mě zlobily záda, kyčle... V tomhle věku se to nahromadí.“

A tak když od třebíčského klubu dostal nabídku působit v Horácké Slavii jako hlavní trenér jednoho z mládežnických týmů, neváhal.

„Poslední dva roky jsem se kolem mládeže objevoval, u jedné třídy jsem byl zapojený celkem dost. Takže na to jen navážu. Samozřejmě se na to těším,“ prozrazuje Dolníček.

Je rád, že se v dalším ročníku vyhne zdlouhavým cestám na zápasy na druhý konec republiky. „Musím přiznat, že v autobusech tělo trpělo opravdu nejvíce,“ prozradil. „Navíc teď do první ligy přibyla Poruba, takže cest tam bude moře a moře.“

Přestože ani v nové pozici brusle na hřebíček nepověsí, možnost, že by se objevil na ledě coby hráč, zcela odmítá. „Klukům pomůžu maximálně nějakou radou, individuální pomocí. Ale hrou určitě ne. Na ledě si budou muset poradit sami,“ usmívá se Dolníček, který dres Horácké Slavie oblékal osmnáct sezon.