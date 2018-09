V Chicagu dýchá historie, líčí Kämpf, který znovu bojuje o NHL

„Sezonu jsem tam dohrál, určitě bych už měl mít v organizaci větší pozici,“ tuší 23letý útočník. „A už nejsem tak vyjukaný jako loni.“

Minulý ročník byl jeho premiérový v zámoří. Za farmu Rockford IceHogs si zapsal 46 startů včetně play off, za Chicago jich měl taky 46 s bilancí 4 góly, 7 asistencí.

„Hodnotím to pozitivně. Jsem rád, že jsem vůbec šanci dostal. Což byl můj cíl pro první sezonu, odehrát nějaké zápasy v A-týmu. Osobní statistiky bych moc neřešil. Určitě by bylo lepší, kdybych udělal bodů víc, ale nemusím být úplně zklamaný, když šlo o debut.“

V extralize stihl 170 zápasů, v nich 59 bodů. Teď poznal jízdu v nejlepší lize světa. „Je to tam jiné ve všech aspektech hry. O dost rychlejší, hráči kvalitnější. Když porovnám zámořské soutěže, AHL je víc o bojovnosti, NHL víc o hokejovosti,“ tvrdí Kämpf. „Člověk si rychle zvykne. Samo ho to donutí.“

Jeho první zaoceánský rok ulehčilo, že do Chicaga přestoupil s chomutovským parťákem Janem Ruttou. „Je fajn, že si člověk občas může pokecat česky a zajít si na večeři,“ líbí se útočníkovi. Ale angličtinu by ještě pilovat potřeboval: „Rozumím, něco si domyslím, ale že bych mohl vyprávět příběhy, to ne. Co potřebuju, to si zařídím, jako třeba auto nebo byt.“

Vnímá silnou tradici klubu, který šestkrát dosáhl na Stanleyův pohár. „Na každém rohu je vidět, jaké úspěchy Blackhawks udělali, jací tam byli hráči. Hodně tam dýchá historie,“ vykresluje. „A hymna na začátku, to je něco neskutečného. Všichni zpívají. Musíte si na to zvyknout, já si to užíval.“

Jinak však příznivci nejsou tak hluční jako v Česku. „Žádný kotel tam není, občas se fanoušci zapojí, ale není to jak v extralize.“

Kämpfův plán je jasný: zůstat v kádru pro NHL. „A udržet se celou sezonu. Minulý ročník nebyl moc povedený, určitě budou chtít udělat změny, zabudovat do týmu mladé. Doufám, že se podaří zabudovat mě,“ usmál se. Na kempu začíná Kämpfův „kampf“.