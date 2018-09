David Krejčí + David Pastrňák. V Bostonu se rýsuje česká souhra

Slavní Bruins po neúspěchu ve Stanley Cupu uvažují, jak zvýšit ofenzivní sílu. A jako jediné smysluplné východisko se nabízí přesunout jednoho Davida ke druhému.

„Zvlášť když jim to spolu tak šlo na šampionátu. Nebojte se, to tady všichni moc dobře vědí,“ napsal redakci MF DNES zámořský novinář Fluto Shinzawa z prestižního webu The Athletic, jenž se specializuje na Boston. „Všeobecně se má za to, že tuhle českou spolupráci trenér Bruce Cassidy zkusí,“ dodal.

Aby ne, když si Pastrňák s Krejčím tolik rozumí. V Bostonu bydlí kousek od sebe, takže mladší z Davidů mnohdy pomáhá zkušenějšímu parťákovi s hlídáním dcerky. „Také je aspoň další člověk, od kterého se malá může učit češtinu. Říká Pastovi strejdo,“ vypráví Krejčí.

Lidský faktor se pochopitelně přenáší i na hřiště. Tahle dvojka spolu v minulé sezoně odehrála sice pouhých 80 minut čistého času, nicméně ukázala potenciál: průměrně za tu dobu nastřílela 3,75 gólu na zápas.

„Jenže první lajna byla bez Pasty o ničem. Takže to odnesl David. Dělal mentora a pořád se mu točili spoluhráči,“ popisuje Krejčího otec Zdeněk.

Krejčí našel spásu až příchodem hvězdného Ricka Nashe, ten však v jedenáctém duelu s velkým B na prsou utrpěl několikátý otřes mozku a dodnes není jisté, zda bude pokračovat v kariéře. I proto se oživilo téma Pastrňák.

Je dost důvodů, proč by to nyní mohlo klapnout. Elitní dvojice Bergeron, Marchand, světová extratřída, s níž Pastrňák vytvořil možná nejnebezpečnější formaci v celé NHL, dostane za úkol vychovat další talent. Tím by mohl být Danton Heinen, do nějž Boston vkládá velké naděje.

„Pokud by to nefungovalo, tak se trenér může vždycky vrátit k osvědčenému složení s Pastrňákem,“ tvrdí novinář Shinzawa.

Nebo také ne, protože vedoucí úlohu může převzít české duo, jemuž by měl na levém křídle sekundovat obětavý Jake DeBrusk, který svým neúnavným napadáním může oběma Davidům vytvářet prostor. Navíc je na Krejčího zvyklý, jelikož s ním nastupoval celou sezonu. A Pastrňák může s Bergeronem a Marchandem dál nastupovat na přesilovku.

Jak vše dopadne, o tom se rozhodne na tréninkovém kempu, jenž začíná už příští týden. Po něm se Boston chystá na propagační cestu do Číny, kde ho čekají dva přípravné zápasy s Calgary. Právě během nich se bude testovat nové složení prvních dvou formací.

David Pastrňák, Patrice Bergeron a David Krejčí (zleva) oslavují bostonský gól.

„Kdo by nechtěl hrát s takovým hráčem? Je to světový hokejista a je neskutečné, jak poslední dva roky hraje,“ říká Krejčí o Pastrňákovi. Ten kontruje: „Krejča je neskutečný playmaker. Kdybychom našli třetího do party, tak by to bylo super.“

Česká spolupráce byla aktuální už v uplynulé sezoně, hráči během ní měli s trenérem řadu mítinků na toto téma. Její aktuálnost trvá. I kvůli tomu, že Boston v play off doplatil na to, že Krejčího formace v neúspěšné sérii s Tampou nedokázala být tak produktivní.

To by se mělo změnit. Přišel čas rozvrstvit útočnou sílu.