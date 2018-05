MS V HOKEJI

„Chtěl jsem, ať zkusí hokej, než aby chodili třeba kouřit do parku,“ vysvětluje hokejový nadšenec, jenž šéfuje menší stavební firmě. „Chtěl jsem, aby to dotáhli co nejdál, ale bral jsem to jako bonus.“

Jeden z jeho potomků – David – to dotáhl až do nejslavnější ligy světa. „David měl odmalička v sobě hravost, to mu zůstalo,“ říká Krejčí senior o synovi, kterého v hokejových prvopočátcích vedl i jako trenér. „Taky byl cílevědomý, nikdy nic neodrbal.“

I proto čerstvě dvaatřicetiletý centr Bostonu, jemuž před pár dny skončila šichta v této sezoně NHL, neváhal a kývl, že pomůže reprezentaci. Jen pár hodin po čtvrtečním příletu do Dánska se rozhodl, že rovnou nastoupí proti Rusům.

Když to otci z hotelu volal, ten se starostlivě tázal: „Jsi si jistý? Jsi přece unavený, nevyspalý. Můžeš se zranit.“ „Tati, jsem připravený,“ opáčil mu David.

A proti hokejové mocnosti zářil. Bruslil, vymýšlel, připsal si gól a tři asistence. Díky Krejčímu zvítězili Češi 4:3 v prodloužení a dodali fanouškům naději, že utnutí medailového půstu na velkých turnajích by nemuselo spadat do žánru hokejového sci-fi.

Krejčí by nejspíš tolik nečaroval nebýt jednoho bezstarostného klučiny, kterého přemluvil, ať letí do Dánska s ním. Spoluhráče a jmenovce Pastrňáka. „Náramně jim to jde spolu i v Bostonu,“ podotýká Krejčí starší. Jenže většinu zápasů v aktuální sezoně NHL odehráli Češi v různých formacích – Pastrňák v první, Krejčí ve druhé.

„Párkrát je zkusili dát dohromady, ale první lajna bez Pasty byla o ničem. Takže to odnesl David. Dělal mentora a pořád se mu točili spolu hráči. Jsem ale rád, že v reprezentaci hráli konečně spolu a Bostoňákům ukázali, že jim to spolu funguje.“

D+D mělo hokejky ve všech gólech proti Rusům. O ten vítězný se postaral jedenadvacetiletý Pastrňák, jenž v prodloužení skóroval zpoza brány. Puk mazaně namířil do beka Jakovleva. „Vidíte, to je celý on. Miluje hru a výzvy. A tu střelu bral jako výzvu,“ všiml si trenér Martin Janeček. „Věděl, že půjde dát gól odrazem o nohu, tak to riskl,“ dodává kouč, jenž Pastrňáka provedl mládežnickými kategoriemi v Havířově.

Hvězdička NHL vyrůstala se starším bratrem a maminkou, která si kvůli nákladnému sportu syna Davida domlouvala až tři pracovní úvazky naráz. „Ale paní Marcela ho vychovala bravurně,“ oceňuje Janeček.

„David nebyl průšvihář, jen občas dělal rošťárny. Byl to takový smíšek, že se člověk kolikrát zasmál, i když měl situaci řešit z pozice trenéra přísněji,“ usměje se. „Byl vždy oblíbený, kolektiv dokázal táhnout. Všichni k němu vzhlíželi a chtěli se mu vyrovnat svými výkony.“

Nyní podobné klima navodil Pastrňák s kumpánem Krejčím v národním týmu. A pokud geniální duo D+D nedožene únava, mají se čeští protivníci na co těšit.