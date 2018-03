Od Lucice po Nashe. Kreativní Krejčí odjakživa probouzí spící střelce

První centr, druhý centr? Role Davida Krejčího se s pravidelností mění podle toho, jaké spoluhráče do lajny dostane. Poslední roky trávil trochu schovaný za výkony Patrice Bergerona, čtyřnásobného vítěze Trofeje Franka J. Selkeho pro nejlépe bránícího útočníka.

Krejčí v NHL: od příchodu Nashe Zápasy: 5 Výhry: 4 Góly: 3 Asistence: 1

I v současné sezoně patří Bergeron a jeho lajna s Marchandem a Pastrňákem k tomu nejlepšímu v NHL. Krejčí však s uzávěrkou přestupů získal naději, že opět po několika letech nalezne tolik hledané porozumění mezi útočníky v jedné řadě.

Z New York Rangers přišel střelec Rick Nash. Vedení Bruins ho přivedlo s jasným a neskrývaným záměrem. Úkolem je nalézt chemii s českým útočníkem a efektivně využívat jeho hokejové myšlení, chytré pasy a kreativní akce.

„Krejčí je komplexní hokejista. Umí útočit, zvládá bránění, rozehrává akce. Baví mě to s ním,“ popisuje pocity Nash. „Boston má výbornou sezonu, já se pokusím pomoct, jak jen to půjde.“

Zatím to vychází na jedničku. Krejčí od příchodu Nashe stihl nastřílet hattrick, on sám se také prosadil. Díky zkušenostem dokáže to, co jeho předchůdci nezvládli. Ustát tlak.

Od první minuty Nash a Krejčí ukazují, že souhra může klapat:

Zejména Ryan Spooner, který byl právě součástí výměny s Rangers, nebyl na těžkou roli psychicky připraven.

„Krejčí měl nejlepší roky s Lucicem a Hortonem nebo Iginlou. Je tedy zvyklý hrát s velkými a těžkými střelci, kteří se tlačí do brány. Nic ve zlém vůči Spoonerovi, žádali jsme od něj výkony mimo jeho komfortní zónu a myslím, že odvedl dobrou práci. Ale vyrůst nemohl,“ vysvětluje výměnu trenér Bruce Cassidy.

Lajna: L + K + H

Vzpomínáte na sezonu 2010/11? Tehdy byl Boston k nezastavení.

Kreativní Krejčí totiž utvořil nebezpečnou lajnu s obrovitým Milanem Lucicem a Nathanem Hortonem a hned první rok spolu došli ke Stanley Cupu. Boston slavil po 39 letech. Další dva roky s nimi český centr zářil, oni s ním stejně tak.

Horton měl radost, že opustil trápící se Floridu, s kterou se ani jednou nepodíval do play off, a pro Lucice to znamenalo první a jedinou třicetigólovou sezonu.

S žádnými jinými spoluhráči nedokázal Krejčí navázat takto hluboké spojení.

Spolupráce celé trojice:

Po odchodu Hortona a později i Lucice hledal Krejčí chemii s dalšími hokejisty. Na jednu sezonu ji našel s Jaromem Iginlou.

Tomu vyhovovaly přesné nahrávky, přemýšlivost a tvořivost českého centra. Nesčetněkrát viděli fanoušci Bostonu, jak Krejčí zaváží puk do útočného pásma, oklame prvního soupeře a pošle nahrávku na pravou stranu, kde už najížděl Kanaďan připravený střílet.

Krejčí a Kessel Dva nováčci na startu kariéry si v sezoně 2007/08 sedli. Kessel poprvé výrazně prorazil, vedle Krejčího nastřílel 19 branek.

Sezona 2013/14 byla poslední, kdy Iginla dosáhl třiceti branek v jedné sezoně.

Na další rok už smlouvu nepodepsal, Boston usoudil, že nemá dost peněz, aby populárního útočníka udržel. Raději vsadil na jiné hráče.

Jenomže experiment s Loui Erikssonem, Mattem Beleskeym nebo později s Davidem Backesem vůbec nevyšel.

Až na startu této sezony našel Krejčí parťáka - jedenadvacetiletého Jamieho DeBruska. Oba spolu v lajně strávili většinu času, s následným příchodem Nashe mohou úroveň hry ještě pozvednout.

Krejčí a Sturm Trenér stříbrných Němců ze zimní olympiády v Pchjongčchangu zažil co do bodů nejúspěšnější rok právě vedle Krejčího a Kessela. Navíc nastřílel 27 branek.

„DeBrusk sice není tak velký, ale odvádí spoustu dobré práce. Chodí do brány, využívá rychlost. Krejčí má teď s DeBruskem a Nashem dvě křídla s podobnými vlastnostmi, s jakými vždy exceloval. Zatím to je dobré manželství,“ přirovnává novou spolupráci trenér Cassidy.

I David Pastrňák vidí spolupráci trojice velmi pozitivně: „Rick je obrovský, udělá hodně místa pro Kreche (Krejčího). Ten je s pukem neuvěřitelný, když má prostor, takže jsem rád, že se zrovna ti dva našli.“

Krejčí už od začátku kariéry umí v ostatních spoluhráčích probudit střelce. Ať to byl Marco Sturm, Blake Wheeler nebo Milan Lucic s Nathanem Hortonem, všichni po boku českého centra zažili ty lepší výkony.

Krejčí a Wheeler Před výhrou ve Stanley Cupu hrál Krejčí i s Blakem Wheelerem, dnešním tahounem Winnipegu. Wheeler za dvě sezony nastřílel 39 gólů.

Vedle nich stojí i mnozí, kteří Krejčího hře jednoduše nerozuměli nebo nedokázali spolupráci řádně využít. V Bostonu jistě doteď litují, když si vzpomenou, že za Tylera Seguina získali Louiho Erikssona.

Ze Seguina se v Dallasu stala opravdová hvězda, Eriksson opustil Boston po třech letech jako nevydařený pokus. Vždyť předtím v Dallasu sbíral pravidelně přes 70 bodů, ale po změně klubu na čísla navázat nedokázal: 37, 47 a 63 bodů bylo pro Boston společně s absencí v play off málo.

Teď diváky baví dvojice Krejčí - Nash doplněná mladíkem DeBruskem. A v týmu doufají, že všichni tři naplní potenciál.

Bostonu zbývá do konce základní části odehrát 18 utkání, od Floridy a nepostupových pozic dělí Bruins obřích 19 bodů. V Atlantické divizi drží druhé místo a pokud jim zůstane, narazí v prvním kole play off na Toronto.

Rick Nash se může těšit, protože s New York Rangers by si play off nezahrál.

Krejčího první gól ze tří do branky Pittsburghu, nahrával Rick Nash: